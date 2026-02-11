María Pérez: "Hay que darle pausa al cuerpo y, sobre todo, disfrutar del deporte"

La imagen del abrazo que compartió con la Reina Letizia tras conseguir el oro en el relevo mixto de marcha en los Juegos de París forma parte de los recuerdos más valiosos de María Pérez, quien aseguró que lo conservará "toda la vida". Este episodio, junto a sus logros en la cita olímpica y el reconocimiento recibido por el Premio Reina Letizia 2024, se convirtió en un punto central en el balance de la temporada de la atleta, quien también hizo énfasis en la importancia de pausar y disfrutar el deporte, según informó Europa Press.

María Pérez, reconocida internacionalmente dentro de la marcha, defendió la necesidad de escuchar las señales del cuerpo y subrayó los efectos de las lesiones, razón por la que optó por tomar un respiro en este ciclo. La secuencia de éxitos deportivos, que incluyó una medalla de oro en relevo mixto y una de plata en los 20 kilómetros en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, marcó un año en el que la atleta también priorizó su salud física y mental, detalló Europa Press.

Durante la gala de los Premios Nacionales del Deporte, Pérez expresó que el premio recibido representa el reconocimiento a una labor construida durante años, tanto por la Federación como por los equipos técnicos. La atleta añadió que ese galardón tiene un valor especial por haberlo compartido con Álvaro Martín, un excompañero y amigo con quien vivió años de felicidad en la carrera deportiva. "Creo que más que reconocimiento a mi labor ha sido el juntarme con un excompañero, con un amigo y conseguir la máxima distinción que te puede dar tu país", explicó la marchadora ante los medios y recogió Europa Press.

En referencia a la salud mental y física de los deportistas de alto rendimiento, Pérez insistió en la importancia de visibilizar esta problemática. Para la atleta, resulta fundamental dar al cuerpo los descansos necesarios y centrar la atención en disfrutar el deporte y los pequeños detalles. Pérez planteó esta reflexión a partir de su experiencia reciente, en la que las lesiones motivaron una pausa en su actividad, según reportó Europa Press.

En cuanto a sus retos profesionales, Pérez identificó al Europeo de Birmingham, previsto para agosto de 2026, como su principal objetivo a medio plazo. Este campeonato aparece como el siguiente gran desafío dentro de una carrera marcada por la autoexigencia y el compromiso con la excelencia, como detalló el medio Europa Press.

Además, la entrenadora agradeció especialmente el apoyo que le brindó la Universidad Católica de Murcia (UCAM), una institución que, según sus palabras, desempeña un papel destacado al otorgar becas que facilitan la compatibilidad entre el deporte de élite y la preparación académica. "Me llena de orgullo porque es una de las universidades que más deportistas tiene becados, que hace que compatibilicen su vida deportiva con su vida social que tiene todo el mundo después del deporte", señaló Pérez, cuyas declaraciones fueron recogidas por Europa Press.

Pérez valoró el trabajo de la UCAM no solo por apoyar a los atletas en activo, sino también por facilitar su transición al mundo profesional una vez que terminan su trayectoria deportiva. De acuerdo con la opinión de la marchadora, muchos de los deportistas retirados acceden a estudios universitarios o puestos de trabajo gracias a esas becas, algo que contribuye a reducir el vacío que se produce tras finalizar la carrera deportiva. Pérez resaltó que en otros países esta transición resulta menos problemática y que, en la sociedad española, persisten limitaciones, como la dificultad para acceder al mercado laboral después de los 30 años, detalle consignado por Europa Press.

La atleta señaló que la sociedad suele valorar los logros olímpicos y los premios, pero subrayó la importancia de reconocer también el sacrificio que hacen los deportistas a lo largo de su carrera. "Todo el mundo queremos medallas pero también creo que hay que agradecer a esos deportistas que lo dan todo, apoyan todo y pierden mucho tiempo. El tiempo y las personas no vuelven y muchos de nosotros perdemos mucho tiempo y muchas personas para hacer a muchísima gente feliz", concluyó Pérez según recogió Europa Press.

Durante la conversación con los medios, Pérez narró detalles sobre su encuentro con la Reina Letizia tras lograr el oro en París. La marchadora explicó que en ese momento desconocía el protocolo para saludar a la realeza, pero la Reina se acercó a abrazarla pese a que estaba empapada tras la competición, quitando relevancia al protocolo y subrayando el carácter emotivo del momento. Europa Press incluyó este testimonio como una muestra del valor personal que otorga Pérez a la experiencia vivida durante los Juegos.

La reflexión de la atleta sobre la necesidad de priorizar el bienestar mental y no solo el físico, junto a su reconocimiento público a las instituciones que han apoyado su desarrollo, ofrece nuevas perspectivas acerca del impacto de la alta competición en la vida de los deportistas. Tanto en la búsqueda de resultados como en la gestión del día después del rendimiento deportivo, el acompañamiento institucional y el enfoque en el equilibrio emocional figuran como elementos centrales, según describió Europa Press a partir de las palabras de Pérez.

A lo largo de su intervención pública, registrada por Europa Press, María Pérez se refirió con frecuencia al orgullo de compartir este reconocimiento con otros referentes del deporte nacional y destacó la necesidad de “darle visibilidad a la salud mental”, consolidando un mensaje que extiende su alcance más allá del marco estrictamente deportivo.