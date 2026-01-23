María Pérez: "Las medallas son visibles, pero detrás hay entrenamientos y renuncias"

El apoyo incondicional del equipo y la familia ha jugado un papel fundamental en la carrera de María Pérez, quien ha enfatizado la importancia de quienes han estado presentes en su trayectoria, incluso en etapas donde la marcha no recibía tanta atención mediática. En este contexto, la atleta andaluza se prepara para recibir el Premio APDM 2025 en Madrid, un reconocimiento entregado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Según reportó la agencia Europa Press, Pérez ha destacado que, si bien las medallas representan el aspecto visible de sus logros, detrás de ellas se encuentran procesos rigurosos, entrenamientos exigentes, renuncias personales y el respaldo tanto profesional como familiar que ha sido decisivo en su desarrollo deportivo.

De acuerdo con Europa Press, el galardón reconoce el desempeño de Pérez durante 2025, año en el que la marchadora sumó destacados éxitos a su palmarés, convirtiéndose en campeona del mundo en las distancias de 20 y 35 kilómetros marcha. Además, fue seleccionada como la mejor atleta del año por la organización World Athletics, un reconocimiento internacional que reafirma su posición dentro del atletismo mundial. En conversación con el referido medio, la deportista ha confesado que no puede elegir un único momento especial de la temporada, ya que el año ha estado colmado de experiencias significativas.

El acto de premiación tendrá lugar en el auditorio El Beatriz Madrid este lunes. Para Pérez, el hecho de recibir un galardón por parte de los periodistas deportivos adquiere un sentido particular. Expresó que el reconocimiento procedente del periodismo especializado tiene un valor añadido, ya que los periodistas siempre han acompañado su trayectoria, incluso cuando el foco mediático no estaba puesto en la marcha. En sus palabras, “que este reconocimiento llegue de los periodistas deportivos tiene un valor especial. Han estado ahí siempre, también cuando no había focos”, recogió Europa Press.

Pérez también ha declarado al medio que uno de sus objetivos prioritarios en la actualidad consiste en fortalecer la visibilidad, el prestigio y la credibilidad de la marcha atlética. Subrayó que la disciplina le ha permitido alcanzar sus metas y que es su compromiso contribuir a que el público valore y reconozca la marcha como merece. En este sentido, la atleta ha buscado compartir el esfuerzo del trabajo diario, más allá de la obtención de medallas y títulos.

Durante los Juegos Olímpicos de París celebrados en 2024, la deportista consiguió un oro y una plata, marcando un hito en la historia del atletismo español. Este logro se suma a un currículum ya notable y ha sido señalado por Europa Press como ejemplo del alto nivel competitivo que caracteriza a la granadina.

El medio Europa Press detalló que Pérez ha insistido en la importancia de reconocer no solo el resultado, sino el camino: los entrenamientos diarios, las jornadas difíciles, el papel de los técnicos y el entorno familiar en cada etapa de la carrera deportiva. Ha recalcado que el éxito deportivo responde a un proceso prolongado de constancia y esfuerzo, mismos que muchas veces reciben menor reconocimiento público.

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid distingue cada año a deportistas y entidades que han mostrado un desempeño excepcional durante el periodo previo. Europa Press explicó que el premio que recibirá María Pérez este lunes constituye un respaldo a su dedicación y logros alcanzados en 2025, además de subrayar el apoyo que el periodismo deportivo otorga a todas las disciplinas, tanto en los momentos de éxito como en los de menor visibilidad.

Finalmente, la atleta agradeció explícitamente la labor de los periodistas, poniendo en valor su capacidad para dar notoriedad al esfuerzo detrás de cada victoria. Sus declaraciones refuerzan la idea de que el reconocimiento, tanto externo como interno, resulta clave para quienes dedican su vida al deporte de alto rendimiento y que detrás de cada resultado en grandes eventos existe una suma de trabajo, apoyo y perseverancia, tal como ha reflejado Europa Press a lo largo de su cobertura.