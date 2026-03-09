España Deportes

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La tenista recibió en su teléfono móvil mensajes con contenido perturbador como una fotografía de su familia y de un arma

Guardar
La tenista húngara Panna Udvardy
La tenista húngara Panna Udvardy (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

La tenista húngara Panna Udvardy, quien ocupa el puesto 95 del ranking mundial de la WTA, hizo una denuncia pública en la que expuso haber recibido amenazas directas a su teléfono móvil durante su participación en el torneo WTA 125 de Antalya. Según relató la jugadora, los mensajes de WhatsApp procedentes de un número desconocido le exigían perder el partido, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, miembros de su familia serían perjudicados.

Udvardy describió con detalle el contenido de las amenazas. “La persona me dijo que si no perdía mi partido de hoy, dañaría a miembros de mi familia. Dijeron que sabían dónde vivían mis allegados, qué coches conducían y que tenían sus números de teléfono. Incluso enviaron fotos de mis familiares y la de un arma. Sinceramente, fue muy aterrador recibir algo así”, explicó la tenista al referirse al impacto emocional que le causó el episodio.

Ante la gravedad de la situación, Udvardy decidió actuar de inmediato. Se contactó con el supervisor de la WTA y le envió capturas de pantalla con las amenazas recibidas. Al mismo tiempo, acudió al consulado y a la policía, quienes respondieron rápidamente brindando protección y medidas de seguridad para ella y su entorno. La organización de la WTA, por su parte, tomó conocimiento de lo ocurrido y reconoció que no se trata de un caso aislado. De acuerdo a lo que la propia jugadora contó, “la WTA aseguró que otras tenistas también han recibido amenazas, por lo que creen que podría haberse filtrado información personal de la base de datos, algo que actualmente se está investigando”.

La tenista húngara Panna Udvardy
La tenista húngara Panna Udvardy (REUTERS/Toby Melville)

Udvardy insistió en la necesidad de no minimizar ni aceptar este tipo de situaciones. “Esto no es normal. Incluso como deportistas o figuras públicas, es inaceptable recibir amenazas contra nuestras familias, especialmente en nuestros números de teléfono privados y junto con imágenes perturbadoras. No deberíamos normalizar este tipo de abuso en el deporte”, sentenció la húngara, quien hizo hincapié en la importancia de proteger la privacidad y la integridad de los deportistas.

Aumentan las amenazas en el tenis

Las amenazas y abusos dirigidos a deportistas han ido en aumento en los últimos años, en muchos casos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Entre los motivos que explican estos ataques se encuentran las apuestas deportivas, que generan presión sobre los atletas para que alteren el resultado de los encuentros. A esto se suman otros factores como el machismo y el racismo, que también se manifiestan mediante mensajes hostiles y amenazas.

El caso de Udvardy no es el único reciente dentro del circuito profesional. La italiana Lucrezia Stefanini también denunció haber recibido amenazas similares y, antes que ella, otras figuras del tenis como la británica Katie Boulter o el francés Arthur Bouquier han dado a conocer experiencias de hostigamiento vinculadas tanto a apuestas como a cuestiones de género o discriminación. Además, estos episodios no se circunscriben exclusivamente al tenis. Disciplinas como el atletismo también han registrado incidentes de esta naturaleza y han impulsado estudios para identificar el alcance del problema y desarrollar estrategias que permitan erradicar estos comportamientos.

El incidente se produjo durante el duelo por el Challenger de Fujairah

El caso expuesto por Udvardy vuelve a poner en primer plano el debate sobre la seguridad, la protección de datos personales y el bienestar de los deportistas profesionales. Las amenazas que recibió, sumadas a las denuncias de otras jugadoras, evidencian la necesidad de reforzar las medidas de prevención y de respuesta, tanto en el ámbito de la organización de torneos como en la gestión de la información privada de los atletas. Las investigaciones continúan para determinar el origen de la filtración de datos personales y garantizar que situaciones como estas no se repitan dentro del deporte profesional.

Temas Relacionados

Panna UdvardyWTATenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

El lateral del club blanco sufre una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha

La pandemia se extiende en

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

La esquiadora española también ganó la plata en la exigente prueba de Descenso durante la jornada inaugural

Audrey Pascual, campeona paralímpica española:

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

El tetracampeón de la Fórmula 1 competirá en una de las carreras de resistencia más prestigiosas del mundo del automovilismo

Max Verstappen correrá las 24

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

El luchador hispanogeorgiano volverá al cuadrilátero el próximo 14 de junio con la Casa Blanca como escenario

Ya es oficial: Ilia Topuria

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

El doble abandono del piloto español y de Lance Stroll confirmó las previsiones poco optimistas que rodeaban a la escudería desde el inicio del fin de semana

Fernando Alonso se ve obligado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso critica los “eslóganes vacíos

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La pandemia se extiende en

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”