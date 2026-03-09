La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La tenista húngara Panna Udvardy (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

La tenista húngara Panna Udvardy, quien ocupa el puesto 95 del ranking mundial de la WTA, hizo una denuncia pública en la que expuso haber recibido amenazas directas a su teléfono móvil durante su participación en el torneo WTA 125 de Antalya. Según relató la jugadora, los mensajes de WhatsApp procedentes de un número desconocido le exigían perder el partido, bajo la advertencia de que, si no lo hacía, miembros de su familia serían perjudicados.

Udvardy describió con detalle el contenido de las amenazas. “La persona me dijo que si no perdía mi partido de hoy, dañaría a miembros de mi familia. Dijeron que sabían dónde vivían mis allegados, qué coches conducían y que tenían sus números de teléfono. Incluso enviaron fotos de mis familiares y la de un arma. Sinceramente, fue muy aterrador recibir algo así”, explicó la tenista al referirse al impacto emocional que le causó el episodio.

Ante la gravedad de la situación, Udvardy decidió actuar de inmediato. Se contactó con el supervisor de la WTA y le envió capturas de pantalla con las amenazas recibidas. Al mismo tiempo, acudió al consulado y a la policía, quienes respondieron rápidamente brindando protección y medidas de seguridad para ella y su entorno. La organización de la WTA, por su parte, tomó conocimiento de lo ocurrido y reconoció que no se trata de un caso aislado. De acuerdo a lo que la propia jugadora contó, “la WTA aseguró que otras tenistas también han recibido amenazas, por lo que creen que podría haberse filtrado información personal de la base de datos, algo que actualmente se está investigando”.

La tenista húngara Panna Udvardy (REUTERS/Toby Melville)

Udvardy insistió en la necesidad de no minimizar ni aceptar este tipo de situaciones. “Esto no es normal. Incluso como deportistas o figuras públicas, es inaceptable recibir amenazas contra nuestras familias, especialmente en nuestros números de teléfono privados y junto con imágenes perturbadoras. No deberíamos normalizar este tipo de abuso en el deporte”, sentenció la húngara, quien hizo hincapié en la importancia de proteger la privacidad y la integridad de los deportistas.

Aumentan las amenazas en el tenis

Las amenazas y abusos dirigidos a deportistas han ido en aumento en los últimos años, en muchos casos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Entre los motivos que explican estos ataques se encuentran las apuestas deportivas, que generan presión sobre los atletas para que alteren el resultado de los encuentros. A esto se suman otros factores como el machismo y el racismo, que también se manifiestan mediante mensajes hostiles y amenazas.

El caso de Udvardy no es el único reciente dentro del circuito profesional. La italiana Lucrezia Stefanini también denunció haber recibido amenazas similares y, antes que ella, otras figuras del tenis como la británica Katie Boulter o el francés Arthur Bouquier han dado a conocer experiencias de hostigamiento vinculadas tanto a apuestas como a cuestiones de género o discriminación. Además, estos episodios no se circunscriben exclusivamente al tenis. Disciplinas como el atletismo también han registrado incidentes de esta naturaleza y han impulsado estudios para identificar el alcance del problema y desarrollar estrategias que permitan erradicar estos comportamientos.

El incidente se produjo durante el duelo por el Challenger de Fujairah

El caso expuesto por Udvardy vuelve a poner en primer plano el debate sobre la seguridad, la protección de datos personales y el bienestar de los deportistas profesionales. Las amenazas que recibió, sumadas a las denuncias de otras jugadoras, evidencian la necesidad de reforzar las medidas de prevención y de respuesta, tanto en el ámbito de la organización de torneos como en la gestión de la información privada de los atletas. Las investigaciones continúan para determinar el origen de la filtración de datos personales y garantizar que situaciones como estas no se repitan dentro del deporte profesional.