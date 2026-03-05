Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

El logo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Alemania ha sido el último país en confirmar que no estará presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026. La cifra de países no ha dejado de crecer y ya son once los que no estarán en el evento de apertura de la cita olímpica. El motivo que ha provocado esta reacción en cadena es la participación de Rusia y Bielorrusia, que, a diferencia de los Olímpicos, podrán competir con su bandera y su himno. Es por ello que Alemania, como ya hicieron otros países antes, ha emitido un comunicado anunciado su decisión.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno darán el pistoletazo de salida este viernes 6 de marzo, aunque la polémica lleva semanas servida. El hecho de que el Comité Paralímpico Internacional haya permitido a los atletas rusos y bielorrusos puedan competir con invitación y con sus propias banderas nacionales, no sentó demasiado bien. El primero en mostrar su indignación fue el gobierno ucraniano. El presidente Volodimir Zelenski calificó de “sucia, injusta y terrible” la decisión. Unas palabras a las que se sumaron después otros países aliados de Ucrania.

Kiev fue el primero en anuncia que no acudiría a la ceremonia de inauguración como medida de protesta. Una decisión a la que se sumaron después otros países de Europa. Una lista que a falta de un día todavía sigue creciendo y el último en sumarse ha sido Alemania. “Hemos decidido que el equipo paralímpico alemán no participará en el desfile de naciones en la ceremonia inaugural de Verona”, comenzaba la misiva del Comité Paralímpico alemán. Y añadían en la misiva: “Esta decisión tiene como objetivo centrarse en las próximas competiciones y expresar respetuosamente nuestra solidaridad con la delegación ucraniana”. Unas palabras que se suman a la cadena de reacciones de diversos países.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (Europa Press)

En total son once los países que no estarán presentes en la apertura: Canadá, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Países Bajos y Ucrania. Sin embargo, los deportistas alemanes sí participarán en las grabaciones previas que se emitirán durante la ceremonia inaugural. Esta no es la única medida que han tomado algunos países. La Radio y Televisión Nacional de Lituania anunció que no retransmitirá la competición como muestra de solidaridad con la decisión que han tomado las emisoras públicas de Letonia, Estonia y Finlandia. Además, el gobierno de Croacia anunció que sus representantes no estarán en la ceremonia de apertura.

Un casco conmemorativo y el COI

Durante los Juegos Olímpicos, llevados a cabo hace unas semanas, el COI decidió prohibir al ucraniano Vladyslav Heraskevych, especializado en la modalidad de skeleton y abanderado de su país, competir con un casco en el que se mostraban imágenes de varios atletas ucranianos fallecidos durante la invasión rusa en Ucrania.

El piloto Jakob Mandlbauer debió ser trasladado al hospital

A través de un video publicado en redes sociales, Heraskevych explicó que un representante del COI le había comunicado que había “una estricta prohibición” por la que se impedía el uso del casco en los entrenamientos y en las competiciones. Además, lamentó que un deportista italiano de snowboard hubiera competido con una bandera rusa en el casco, mientras que a él no le permitieran realizar un homenaje a los deportistas fallecidos, “entre ellos olímpicos, familia olímpica”.