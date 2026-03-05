España Deportes

Boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno: crece el número de países que no acudirá

El motivo de esta reacción es la decisión de permitir que Rusia y Bielorrusia compitan bajo su bandera

Guardar
El logo de los Juegos
El logo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Alemania ha sido el último país en confirmar que no estará presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026. La cifra de países no ha dejado de crecer y ya son once los que no estarán en el evento de apertura de la cita olímpica. El motivo que ha provocado esta reacción en cadena es la participación de Rusia y Bielorrusia, que, a diferencia de los Olímpicos, podrán competir con su bandera y su himno. Es por ello que Alemania, como ya hicieron otros países antes, ha emitido un comunicado anunciado su decisión.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno darán el pistoletazo de salida este viernes 6 de marzo, aunque la polémica lleva semanas servida. El hecho de que el Comité Paralímpico Internacional haya permitido a los atletas rusos y bielorrusos puedan competir con invitación y con sus propias banderas nacionales, no sentó demasiado bien. El primero en mostrar su indignación fue el gobierno ucraniano. El presidente Volodimir Zelenski calificó de “sucia, injusta y terrible” la decisión. Unas palabras a las que se sumaron después otros países aliados de Ucrania.

Kiev fue el primero en anuncia que no acudiría a la ceremonia de inauguración como medida de protesta. Una decisión a la que se sumaron después otros países de Europa. Una lista que a falta de un día todavía sigue creciendo y el último en sumarse ha sido Alemania. “Hemos decidido que el equipo paralímpico alemán no participará en el desfile de naciones en la ceremonia inaugural de Verona”, comenzaba la misiva del Comité Paralímpico alemán. Y añadían en la misiva: “Esta decisión tiene como objetivo centrarse en las próximas competiciones y expresar respetuosamente nuestra solidaridad con la delegación ucraniana”. Unas palabras que se suman a la cadena de reacciones de diversos países.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (Europa Press)

En total son once los países que no estarán presentes en la apertura: Canadá, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Países Bajos y Ucrania. Sin embargo, los deportistas alemanes sí participarán en las grabaciones previas que se emitirán durante la ceremonia inaugural. Esta no es la única medida que han tomado algunos países. La Radio y Televisión Nacional de Lituania anunció que no retransmitirá la competición como muestra de solidaridad con la decisión que han tomado las emisoras públicas de Letonia, Estonia y Finlandia. Además, el gobierno de Croacia anunció que sus representantes no estarán en la ceremonia de apertura.

Un casco conmemorativo y el COI

Durante los Juegos Olímpicos, llevados a cabo hace unas semanas, el COI decidió prohibir al ucraniano Vladyslav Heraskevych, especializado en la modalidad de skeleton y abanderado de su país, competir con un casco en el que se mostraban imágenes de varios atletas ucranianos fallecidos durante la invasión rusa en Ucrania.

El piloto Jakob Mandlbauer debió ser trasladado al hospital

A través de un video publicado en redes sociales, Heraskevych explicó que un representante del COI le había comunicado que había “una estricta prohibición” por la que se impedía el uso del casco en los entrenamientos y en las competiciones. Además, lamentó que un deportista italiano de snowboard hubiera competido con una bandera rusa en el casco, mientras que a él no le permitieran realizar un homenaje a los deportistas fallecidos, “entre ellos olímpicos, familia olímpica”.

Temas Relacionados

Juegos Paralímpicos de InviernoRusiaBielorrusiaUcraniaCOIEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Los ‘txuri-urdin’ y los rojiblancos se verán las caras el próximo 18 de abril en el Estadio de La Cartuja

Ya se conocen los dos

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

Sigue el minuto a minuto del partido de vuelta entre los dos clubes vascos

Así te hemos contado la

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Un gol de Mikel Oyazarbal desde el punto de penalti fue suficiente para sentenciar la clasificación para la final

La Real Sociedad vuelve a

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Será la primera vez que una empresa declare en España por un delito de piratería audiovisual

Golpe a la piratería: la

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”

Los resultados obtenidos por Aston Martin durante la pretemporada no han logrado la fiabilidad deseada en su nuevo coche

Honda traza la hoja de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un accidente de tráfico deja

Un accidente de tráfico deja a un albañil de Lugo incapacitado y obliga a la compañía de seguros a indemnizarlo con más de 65.000 euros

Ábalos pide al Supremo que aplace un mes el juicio del caso Koldo porque no puede descargarse la causa: “El ordenador se queda pensando en un bucle”

Defensa desmiente el vídeo del PP en el que Margarita Robles parece expresar su apoyo a Trump: “Es falso, dijo ‘estoy cómoda’”

El Gobierno facilita el acceso a los trámites de extranjería: ONG y sindicatos podrán realizar el papeleo en nombre de los migrantes

La cadena de restauración ‘La Mafia se sienta a la mesa’ pierde el derecho a usar su nombre en España tras la petición de Italia de retirarlo

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina registra su mayor subida desde julio tras el estallido de la guerra en Irán

Una camarera embarazada es despedida tras pegarse con una compañera de trabajo: denuncia por discriminación, pero pierde el juicio

Así puedes trabajar en el Mutua Madrid Open de 2026: 540 puestos para el gran evento del tenis en España

De Guindos (BCE) alerta del riesgo de un repunte en la inflación por la guerra y reitera el compromiso de España con EEUU

El precio de la vivienda se dispara un 14,4% en febrero con las islas a la cabeza de las subidas

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”