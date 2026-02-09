Las palabras de Joan Laporta tras dimitir como presidente del FC Barcelona: “Me voy con ganas de volver a veros”

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta (Europa Press)

Tras la reunión de la Junta Directiva celebrada este lunes, Joan Laporta tomó la palabra para explicar su decisión de dimitir como presidente del FC Barcelona. Esta acción responde a lo que marcan los estatutos del club azulgrana, que exigen que quienes deseen presentarse a las elecciones deben dejar sus cargos previamente. Laporta confirmó así su voluntad de volver a optar a la presidencia en los comicios agendados para el próximo 15 de marzo, mostrando durante su intervención ante los medios una actitud optimista y un balance positivo de su gestión hasta el momento. De momento, es Rafa Yuste quien asume el cargo de forma interina.

En su comparecencia, Laporta transmitió que la decisión de dejar el cargo tiene un carácter meramente formal, ya que su objetivo es continuar liderando el proyecto azulgrana durante un nuevo ciclo. Manifestó que espera reencontrarse pronto con los periodistas y con los socios, a quienes considera claves en este proceso democrático que afronta el club. “Me voy con ganas de volver a veros”, expresó, dejando claro su deseo de regresar al puesto si así lo desean los socios.

Laporta dedicó buena parte de su intervención a repasar lo realizado desde el inicio de su mandato en 2021. Subrayó la difícil situación en la que se encontraba el club al asumir la presidencia y destacó la recuperación vivida en estos años. Según su análisis, los socios y aficionados del Barcelona han recuperado la ilusión y el optimismo, elementos que considera esenciales para el ambiente que rodea actualmente a la institución. “Los culés están felices, hemos recuperado la alegría. Dejo el club mejor que hace cinco años”, insistió, resaltando la mejora tanto en el plano deportivo como en el institucional.

Joan Laporta (Europa Press)

El todavía presidente defendió las decisiones tomadas por su Junta, muchas de ellas complejas y polémicas, pero que, según su opinión, han acabado generando resultados positivos para la entidad. En este sentido, el ya expresidente azulgrana afirmó: “Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, y a la vista de cómo ha ido todo, nos sentimos orgullosos”. En su balance, dejó claro que el esfuerzo conjunto de la directiva y de los diferentes estamentos del club ha permitido superar desafíos significativos y estabilizar la situación del Barcelona.

En relación con los logros deportivos, Laporta no dudó en atribuir el mérito principal a los integrantes de la plantilla. Subrayó el papel de los futbolistas en los éxitos recientes y dejó abierta la puerta a nuevos títulos si su candidatura resulta elegida. “Los jugadores son los artífices de los éxitos de los últimos cinco años, son muchos títulos… alguno se nos resiste, pero eso lo dejamos para los próximos años si nos votan los socios”, declaró, en alusión a los desafíos pendientes, como la conquista de la Champions League.

Laporta y las obras en el Spotify Camp Nou

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el avance de las obras en el Spotify Camp Nou. Laporta expresó con énfasis la importancia de este proyecto, que definió como el mayor de la historia patrimonial del club. Reconoció la magnitud de la remodelación y el impacto que tendrá en la proyección internacional del Barcelona, y señaló que se trata de una de las actuaciones más ambiciosas emprendidas por una Junta Directiva. A su juicio, esta transformación del estadio será recordada como un hito y espera que los socios reconozcan el esfuerzo realizado en este ámbito.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

Ahora, es Rafa Yuste, amigo fiel de Laporta desde la infancia, quien asume el cargo de presidente interino. Un cargo que se agotará a principios del mes de julio, que será cuando el nuevo presidente tome el control. Laporta se marcha, pero lo hace convencido de que el próximo día 15 de marzo los socios volverán a darle la confianza para iniciar un nuevo mandato.