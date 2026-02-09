Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

El nuevo presidente interino del FC Barcelona, Rafa Yuste (Europa Press)

La dimisión de Joan Laporta y varios de los directivos del FC Barcelona marca el primer paso hacia el inicio de un nuevo proceso electoral en el club. Esta salida responde a una exigencia estatutaria que habilita a los actuales dirigentes a presentarse nuevamente como candidatos en las urnas, en una cita fijada para el 15 de marzo. Sin embargo, la persona elegida como nuevo presidente de la entidad no asumirá el cargo hasta el primero de julio, lo que implica un período de transición en la gestión azulgrana.

Durante este intervalo, el Barcelona no estará bajo la tutela de una junta gestora tradicional, sino que la dirección quedará en manos de un pequeño grupo de los directivos actuales. El liderazgo provisional recae en Rafa Yuste, quien hasta ahora ocupaba la vicepresidencia primera. Su papel será el de presidente interino, encargado de garantizar la estabilidad institucional y dar continuidad al funcionamiento cotidiano de la entidad.

Rafa Yuste, según destacan quienes han trabajado a su lado, reúne las condiciones necesarias para desempeñar un cargo de estas características. Se le reconoce por su discreción y por su capacidad para gestionar situaciones delicadas sin generar conflictos ni polémicas. Su relación con Joan Laporta es estrecha desde la infancia, ya que ambos compartieron aulas en el colegio de los Maristas. Esta cercanía personal ha sido un factor clave en la confianza que el presidente siempre ha depositado en él, tanto a nivel profesional como en las distintas etapas en las que Yuste ha formado parte de la directiva.

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta (Europa Press)

No formó parte de la candidatura inicial que llevó a Laporta al poder en 2003, pero sí se incorporó a la junta dos años más tarde, en 2005, cuando el club atravesaba un momento complicado tras la salida de varios directivos históricos, entre ellos Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. A partir de ahí, Yuste ha ocupado diferentes responsabilidades dentro del club. Comenzó como vocal y participó en decisiones clave como el acuerdo de patrocinio con UNICEF, que marcó una nueva etapa en la relación del Barcelona con organizaciones internacionales.

En 2008 ascendió a la vicepresidencia deportiva, donde vivió desde dentro los años más exitosos del club, con Leo Messi y Pep Guardiola como principales protagonistas. Mantuvo una buena relación con Guardiola, a quien conoció cuando el técnico dirigía al filial, entonces bajo responsabilidad directa de Yuste. Permaneció en el cargo hasta 2010, cuando concluyó la primera etapa de Laporta al frente de la entidad.

Tras el intento fallido de Laporta de regresar a la presidencia en 2015, Yuste volvió a acompañarle en la dirección deportiva durante el actual mandato. En esta etapa, su función ha estado centrada en aportar estabilidad y servir de enlace entre la presidencia y el área deportiva, siempre como persona de máxima confianza para Laporta. Con la apertura del nuevo proceso electoral, su papel será estrictamente institucional y estará sujeto a las limitaciones que establecen los estatutos del club, lo que implica que no podrá tomar decisiones estructurales de calado.

La trayectoria de Yuste en el club está marcada por una profunda identificación con el barcelonismo. La tradición familiar de ser socio se remonta a sus abuelos y ha continuado generación tras generación. Su número de socio, el 9.977, evidencia esa antigüedad y arraigo. Como aficionado al fútbol, llegó a jugar en el Martinenc en Tercera División, aunque una lesión a los 17 años le obligó a colgar las botas. A pesar de ello, ha seguido vinculado al deporte y mantiene una relación activa con los veteranos del club.

La lealtad de Rafa Yuste a Laporta

En los últimos meses, el nombre de Yuste ha aparecido en diferentes rumores y especulaciones, algunos de los cuales apuntaban a una posible pérdida de influencia en la toma de decisiones deportivas. Siempre ha defendido la continuidad de Xavi Hernández como entrenador y ha aceptado sin aspavientos el nombramiento de Hansi Flick, manteniendo la lealtad a Laporta y la discreción que le caracteriza. Durante el verano, estuvo cerca de abandonar el club tras recibir una oferta para ocupar un cargo directivo en Arabia Saudí, aunque finalmente decidió quedarse.

Además de sus responsabilidades en el área deportiva, Yuste cuenta con experiencia en el ámbito comercial y empresarial, siendo socio fundador de AQIPA Iberia y consultor en comercio internacional. En el periodo que se abre ahora, su objetivo será asegurar una transición ordenada y tranquila entre la gestión de Laporta y la nueva presidencia que surja de las elecciones del 15 de marzo.