Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

El patinador ruso atiende a ‘Infobae’ para hablar de la cita olímpica, a la que acude con Sofia Val, de su historia, de la preparación para los Juegos y de los programas que ejecutarán en Milán

Sofia Val y Asaf Kazimov.
Sofia Val y Asaf Kazimov. (Ester Ayerdi para Hielo Español)

Asaf Kazimov descubrió el patinaje con solo seis años. Lo hizo en la categoría individual, aunque pronto le animaron a dar el salto a la danza. Ahí encontró su pasión y, gracias a Sara Hurtado (su actual entrenadora), conoció a su pareja de competición, Sofía Val. Con ella acude ahora a los Juegos Olímpicos de Milán para bailar al ritmo de Ricky Martin y emocionar con un robot que supera a su creador. “Para mí los Juegos significan muchísimo. Es muy difícil avanzar tan rápido e ir a los Juegos en solo tres años. Somos muy felices”, asegura en una entrevista con Infobae.

Asaf comenzó a patinar en San Petersburgo, en Rusia, de donde es originario. Al igual que muchos niños de su edad, empezó en una pista que había cerca de su casa. Por entonces, él también hacía fútbol y tenis, pero no conseguía encontrar un deporte que le llenara... hasta que se enfundó los patines. Sus primeros pasos los dio de forma individual, primero aprendiendo lo básico y después con saltos y piruetas sencillas. Con 11 años, Asaf ya era capaz de hacer triples, y su entrenadora le sugirió que probara en danza porque era “una persona muy artística”. En dos meses, se había pasado completamente a la danza.

Con 12 años, su familia se trasladó a Alemania, donde siguió entrenando en ese deporte que le había conquistado: el patinaje artístico. El problema llegó cuando su pareja de entonces entró en la universidad y sus caminos se separaron y Asaf se quedó sin compañera. Fue entonces cuando Sara Hurtado llamó a su puerta. “Me dijo que había una chica en España que quería formar pareja y me preguntó si me gustaría ir a Madrid para probar”, recuerda Asaf. Eso fue en septiembre de 2022. Realizaron un tryouts, una prueba en la que demostró sus habilidades y su complicidad con su entonces posible pareja. “Yo ya sabía que iba a patinar con Sofía. Creo que para mí era el destino”. Dos semanas después, se mudaba a Madrid.

Los deportistas de patinaje artístico
Los deportistas de patinaje artístico Asaf Kazimov y Sofía Val (Ester Ayerdi para Hielo Español)

Ahora, tras cuatro años con Sofía Val como pareja, asegura que tienen “muy buena conexión” y “lo más importante es que tenemos los mismos objetivos”. Su propósito era llegar a unos Juegos Olímpicos y con esa idea en mente entrenaron. Con Olivia Smart y Tim Dieck ya clasificados para los Juegos gracias a su octava posición mundial, Asaf y Sofía tenían una oportunidad de sumarse a ellos en Milán: el clasificatorio de Beijing. En marzo de 2025, comenzaron a preparar la prueba, que se disputó en septiembre. De los 30 participantes, solo cuatro podían conseguir la plaza. La dificultad era elevada. “Fue duro. Pasamos muchos nervios antes de la competición. Era ahora o ya dentro de cuatro años”.

Ricky Martin y una inteligencia artificial que supera a los humanos

Y fue ahora. “La preparación fue muy buena, lo hicimos muy bien y conseguimos la tercera posición general”, asegura. La celebración les duró poco, porque una semana después tenían una competición en Kazajistán. Desde que consiguieron la plaza olímpica, no han hecho otra cosa que entrenar. “Siempre hay algo que puedes mejorar. Para hacerlo perfecto, entrenamos muchas horas y el programa son solo tres minutos, el corto, y cuatro el largo”. Lo han repetido tantas veces que Asaf ya se ha cansado de escuchar la misma canción: “El programa corto que tenemos es de Ricky Martin y yo ya no puedo escuchar más a Ricky Martin. Cada día escucho cincuenta veces Un, dos, tres, un pasito pa’lante”, afirma en tono jocoso.

Los deportistas de patinaje artístico
Los deportistas de patinaje artístico Asaf Kazimov y Sofía Val (Ester Ayerdi para Hielo Español)

En el programa largo, que es libre, eligieron Exogenesis, de Muse. “En este programa, Sofía es una chica de inteligencia artificial y yo soy un creador”. Con el ejercicio, relata Asaf, quieren explicar cómo nace una inteligencia artificial y acaba superando a un humano. “Al principio está muy rígida, poco a poco va conociendo el mundo y, al final, ella hace mucho más que yo, es decir, acaba superando al humano”. Antes de llegar a ese punto, se plantearon un sinfín de preguntas: qué querían presentar en el programa, cómo lo podían hacer, qué emociones querían transmitir…. Una vez tuvieron claras las ideas, empezaron a trabajar en ellas para dar forma a la historia que querían contar.

Los Juegos Olímpicos de Invierno

“Para mí los Juegos significan muchísimo. Para un deportista son un objetivo muy grande”. Y más aún cuando tan solo lleva tres años formando pareja junto a Sofía Val, dado que en el patinaje hay parejas que llevan 10 o 20 años juntas. “Es muy difícil avanzar tan rápido e ir a los Juegos en solo tres años. Somos muy felices”, afirma. Y añade: “Creo que lo más importante es que lo hemos hecho en España, porque la escuela de Sara Hurtado y Kirill Khaliavin es la única de danza de alto nivel que hay en el país”.

Lindsey Vonn se levantó y comenzó a esquiar lentamente luego de sufrir un desagradable accidente en Crans Montana

Ellos se han convertido en un ejemplo y un referente para los niños que entrenan en su misma pista: “Ellos nos pueden ver y pensar: ‘Yo puedo conseguirlo también’”. Respecto a los Juegos, asegura que irán paso a paso: “Nosotros siempre nos enfocamos en trabajar en La Nevera, en nuestra pista, nuestra casa, y después intentar hacer lo mismo en las competiciones. No pensamos mucho en competir, sino en qué vamos a hacer cuando llegue el momento. Intentamos hacer lo mismo que en los entrenamientos y eso es lo que vamos a hacer en los Juegos”.

Para ellos, haber conseguido una plaza olímpica ya es todo un logro y son conscientes de las experimentadas parejas que se encontrarán en Milán. Su objetivo es disfrutar de la experiencia, dado que, como afirma Asaf, esos no van a ser sus últimos Juegos. Este lunes será su debut. En la pista de Milán bailarán al ritmo de Ricky Martin e intentarán emocionar al público con un robot que supera a su creador.

