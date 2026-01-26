España Deportes

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Antes la difusión de distintas informaciones sobre su destitución, el técnico español ha explicado la situación, desmintiendo los hechos

El entrenador Robert Moreno (Europa Press)
El entrenador Robert Moreno (Europa Press)

El paso de Robert Moreno por el Sochi ruso terminó abruptamente y en medio de una notable controversia. El entrenador español, que había llegado al club en diciembre de 2023 con la intención de aportar su experiencia internacional a la Premier League rusa, acabó viviendo una etapa marcada por altibajos deportivos y acusaciones que trascendieron lo puramente futbolístico.

Tras casi dos años en el banquillo, la salida de Moreno se oficializó en septiembre, cuando el club ruso anunció su desvinculación, poniendo fin a una aventura que incluyó tanto un descenso como una rápida vuelta a la máxima categoría, además de un episodio de hospitalización que afectó su día a día. Sin embargo, el foco mediático se desplazó rápidamente hacia las circunstancias internas de su marcha, después de que salieran a la luz declaraciones del exdirector general del club, Andrei Orlov, que acusó a Moreno de recurrir de manera habitual a sistemas de inteligencia artificial como chatGPT para la preparación de los partidos y la gestión del equipo.

Según Orlov, Moreno utilizaba la inteligencia artificial para decidir los onces iniciales y para planificar los viajes del equipo, llegando a generar situaciones insólitas, como que la plantilla debiera afrontar desplazamientos de hasta 28 horas sin poder descansar. “Le pregunté: ‘Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?’”, relató el exdirectivo, quien también afirmó que Moreno empleó chatGPT para buscar un delantero centro, lo que derivó en el fichaje del kazajo Artur Shushenachev, una incorporación que no respondió a las expectativas. “Para Moreno, chatGPT se convirtió en una de las principales herramientas de trabajo”, lamentó Orlov, que señaló la tecnología como una de las causas del desencuentro.

El entrenador Robert Moreno (EFE)
El entrenador Robert Moreno (EFE)

Robert Moreno desmiente las acusaciones

Ante la difusión de estas afirmaciones en medios rusos, Robert Moreno decidió dar su versión de los hechos en una entrevista con el diario AS. El técnico negó tajantemente que la inteligencia artificial tuviera influencia en sus decisiones deportivas y subrayó que Orlov había abandonado el club antes de su salida: “La fuente de estas informaciones es un exdirectivo del club con quien hubo diferencias profesionales que acabaron con su salida. No existe comunicado oficial del FC Sochi confirmando esta versión”.

Moreno explicó que el uso de chatGPT estuvo limitado a la traducción entre español y ruso, una necesidad habitual por la barrera idiomática. “Lo utilizaba para traducir del español al ruso, como hace todo el mundo”, explicó el técnico, añadiendo que su marcha del Sochi se produjo de mutuo acuerdo con la directiva, a raíz de los malos resultados obtenidos y no por ninguna disputa sobre métodos tecnológicos. “Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas”, insistió Moreno.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

Sobre el fichaje de Shushenachev, Moreno aclaró: “El fichaje del que hablan fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la Dirección Deportiva”.

Moreno también defendió el rol de la tecnología en el fútbol moderno, pero recalcó que siempre es el cuerpo técnico quien toma las decisiones deportivas: “Mi carrera en el fútbol empezó precisamente por el análisis de datos y vídeo. Es mi especialización y lo que marcó la diferencia en mis inicios. Como cualquier cuerpo técnico profesional, usamos herramientas de análisis: GPS, Wyscout, vídeo, plataformas de scouting. La tecnología ayuda a procesar información más rápido, pero las decisiones deportivas las toma siempre el cuerpo técnico”.

