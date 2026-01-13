España Deportes

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el club coruñés y los rojiblancos

Los jugadores del Atlético de
Los jugadores del Atlético de Madrid (REUTERS)

El estadio de Riazor acogerá uno de los duelos más destacados de los octavos de final de la Copa del Rey, donde el Deportivo de La Coruña recibirá al Atlético de Madrid este martes 13 de enero a las 21.00 horas. El enfrentamiento ha generado una gran atención en la ciudad gallega y más allá, ya que ambos equipos cuentan con historias y motivaciones muy distintas, pero comparten un pasado reciente marcado por la tragedia. La memoria de Francisco Javier Romero Taboada, conocido como Jimmy, sigue presente en la previa del encuentro, recordando uno de los episodios más dolorosos vinculados al fútbol español.

El Deportivo, que milita actualmente en una categoría inferior, ve en esta eliminatoria una oportunidad para reivindicarse ante su afición y demostrar su capacidad frente a uno de los clubes más poderosos del país. Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el compromiso con la intención de avanzar en una de las competiciones más prestigiosas del calendario nacional, apostando por su experiencia y calidad de plantilla. La cita en Riazor promete emociones fuertes y mantiene en vilo tanto a los seguidores locales como a los aficionados del fútbol español, atentos a un choque con implicaciones deportivas y emocionales.

6′ Molina pone un centro, pero consigue despejarla la defensa del Deportivo

3′ Madre mía!!!!!!! La que ha tenido el Atlético con un remate de Julián Álvarez

Ya rueda el balón el Riazor

Ya salen los jugadores al terreno de juego

Ya está todo preparado en Riazor para el partido

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Hace más de once años, el Frente Atlético y los Riazor Blues protagonizaron una batalla campal que acabó en tragedia

La pancarta en recuerdo de
La pancarta en recuerdo de Francisco Javier Romero, conocido como 'Jimmy', desplegada en Riazor (EFE)

El Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña vuelven a verse las caras. Esta vez bajo el contexto de los octavos de final de la Copa del Rey. Un duelo a un partido, donde todo puede ocurrir y las sorpresas están a la orden del día. Se trata de una eliminatoria diferente al resto que se llevarán a cabo en la competición. Hace más de diez años, las aficiones de los dos clubes (Frente Atlético y los Riazor Blues) protagonizaron toda una batalla campal en los aledaños del estadio Vicente Calderón, que se cobró la vida de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como ‘Jimmy’.

También se conoce el once inicial del Deportivo de La Coruña: Germán, Altimira, Noubi, Dani Barcía, Quagliata, José Ángel, Patiño, Mella, Mario Soriano, Herrera y Zakaria

Ya se conoce la alineación del Atlético de Madrid: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Johnny, Marcos Llorente, Giuliano, Baena, Griezmann y Julián Álvarez

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

Los rojiblancos se enfrentan este martes al club coruñés por el pase a cuartos de final de la competición copera

Los jugadores del Atlético de
Los jugadores del Atlético de Madrid (Europa Press)

El estadio de Riazor será el escenario de uno de los choques más llamativos de los octavos de final de la Copa del Rey. Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes 13 de enero a las 21.00 horas, en un partido que ha despertado una gran expectación tanto en la ciudad gallega como entre los seguidores del fútbol español, debido al trágico pasado marcado por la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como ‘Jimmy’. Ambos clubes, con trayectorias y objetivos diferentes en la actualidad, buscarán aprovechar la oportunidad de avanzar en una de las competiciones más tradicionales del fútbol nacional.

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a los octavos de final de Copa del Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid. Un duelo marcado por la tragedia que ocurrió hace diez años y que se cobró la vida de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como Jimmy.

