El exdelantero Rafa Viteri (imagen del Athletic Club)

El mundo del fútbol se viste de negro para despedir a Rafael Viteri Chávarri, figura emblemática del Burgos CF durante la década de 1970, y del Athletic Club, que ha fallecido a los 73 años en Logroño. Su nombre quedó vinculado a una etapa de crecimiento y pasión dentro del club burgalés, tanto en Segunda División como en la máxima categoría.

Viteri nació el 11 de julio de 1952 en Bilbao, ciudad donde también concluyó su vida y donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. Desde joven, Viteri mostró condiciones para convertirse en atacante destacado. Formado en la cantera del Athletic Club, fue escalando posiciones desde el equipo juvenil a finales de los años 60 hasta llegar al primer equipo, al que se incorporó con solo 20 años. Su paso por el Athletic dejó huella, sobre todo por su debut en Primera División ante el Valencia CF, partido en el que se estrenó como goleador. En ese mismo curso, sumó dos tantos más frente al Real Oviedo y completó una decena de encuentros en la élite del fútbol español, experiencia que contribuyó a forjar su carácter competitivo.

En la temporada 1973-74, Viteri firmó por el Burgos CF. Allí pasó seis campañas, en las que se consolidó como titular y referente ofensivo. Su llegada coincidió con una época de grandes aspiraciones para el equipo, que buscaba asentarse primero en Segunda y después en Primera División. Durante estos años, compartió vestuario con jugadores reconocidos, como Juanito, Manzanedo, Palmer, Portugal, Cabral, García Navajas, López, Sergio Kresic o Tito Valdés. También tuvo la oportunidad de aprender de entrenadores experimentados, entre ellos los franceses Lucien Müller y Marcel Domingo, y técnicos españoles de la talla de Arsenio Iglesias y García Traid, ambos muy influyentes en el desarrollo táctico del equipo.

La publicación del Burgos CF en X (imagen de redes)

La aportación de Viteri al club burgalés se refleja en sus números: disputó 147 partidos, de los cuales fue titular en 132 ocasiones, y marcó 37 goles. Su actuación más recordada tuvo lugar durante la campaña 1975-76, cuando el Burgos CF logró el ascenso a Primera División. En esa temporada, Viteri firmó 12 goles, cifra que resultó fundamental para que el equipo se proclamara campeón de la Segunda División y regresara a la categoría de honor del fútbol español. Ese logro fue celebrado por la afición como uno de los momentos más importantes de la historia del club.

Rafa Viteri colgó las botas a los 28 años por una lesión

A pesar de su talento y regularidad, la carrera de Viteri se vio truncada de forma prematura. Una lesión persistente le obligó a retirarse a los 28 años, cuando aún se encontraba en plenitud física y futbolística. Su último equipo fue el Linares, donde jugó cedido tras dejar el Burgos CF en la temporada 1979-80, año en que el club descendió a Segunda y comenzó un periodo de dificultades institucionales.

Los aficionados del Athletic Club están de enhorabuena. El extremo internacional español Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, y por tanto no fichará por el FC Barcelona, según ha confirmado este viernes el club bilbaíno (Fuente: europa press/ Athletic club/ seleccion española)

En el Athletic Club, también quedó el recuerdo de un delantero llamado a suceder a Arrieta II, el histórico número nueve bilbaíno. La proyección de Viteri y su capacidad goleadora generaron grandes expectativas entre los seguidores rojiblancos, quienes veían en él a un futuro referente del club. Rafael Viteri Chávarri dejó una huella profunda en quienes compartieron vestuario con él y en los aficionados que siguieron su trayectoria. Su legado permanece en la memoria de los seguidores del Burgos CF, para quienes su nombre continúa siendo símbolo de entrega, pasión y amor por el fútbol.