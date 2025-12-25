España Deportes

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

El italiano apostó por el piloto asturiano para liderar el proyecto de Renault y los resultados no se hicieron esperar, ya que en 2005 se convirtió en el campeón mundial más joven

El jefe de Alpine, Flavio Briatore

La historia de la Fórmula 1 moderna no puede comprenderse sin detenerse en el vínculo entre Flavio Briatore y Fernando Alonso. La relación entre el dirigente italiano y el piloto español fue mucho más que la de jefe y empleado: fue la de dos personalidades que cambiaron el rumbo de una escudería y pusieron fin a una de las hegemonías más prolongadas del automovilismo. Para muchos, el tándem Briatore-Alonso representa la combinación ideal y es toda una leyenda dentro de la Fórmula 1.

Cuando Briatore apostó por Alonso para liderar el proyecto de Renault, la escudería francesa no figuraba entre las favoritas. La apuesta del italiano fue arriesgada, ya que Alonso aún era visto como una joven promesa que debía demostrar si estaba capacitado para asumir el liderazgo de un equipo oficial. Sin embargo, Briatore tenía claro el potencial del piloto asturiano y confió en él desde el primer momento. La relación entre ambos se consolidó rápidamente y el equipo comenzó a mostrar progresos notables en pista.

Los resultados no se hicieron esperar. En 2005, Fernando Alonso se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia hasta ese momento, desbancando a Michael Schumacher y terminando con el dominio absoluto de Ferrari. Al año siguiente, el binomio repitió el logro, revalidando el título y dejando claro que lo ocurrido no había sido fruto de la suerte ni de una temporada excepcional. Detrás de esos éxitos estuvo la gestión de Briatore, quien supo crear un entorno favorable para que Alonso desplegara todo su talento.

Fernando Alonso y Flavio Briatore
Fernando Alonso y Flavio Briatore

A pesar de que han pasado dos décadas desde aquellas temporadas, la relación entre ambos sigue siendo cercana. El documental Bravissimo, de DAZN, recoge testimonios de esa época y muestra cómo la admiración y el respeto se han mantenido intactos. Flavio Briatore, actual jefe de la escudería Alpine, recuerda aquellos años con nostalgia y no duda en elogiar las cualidades de Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales. Siempre ha marcado la diferencia en el equipo”, afirma el italiano en uno de los pasajes más comentados del documental.

La carrera de Fernando Alonso, tras su etapa con Renault, estuvo llena de desafíos y oportunidades perdidas. Su paso por McLaren en 2007 fue turbulento y terminó envuelto en polémicas internas, mientras que en Ferrari rozó el título en 2010 y 2012, quedando subcampeón en ambas campañas. Briatore, que siguió de cerca la carrera del piloto asturiano, siempre sostuvo que Alonso poseía una capacidad única para sobreponerse a las adversidades y sacar lo mejor de los equipos en los que compitió.

Fernando Alonso y Flavio Briatore

El propio Alonso nunca ha ocultado el peso que tuvo Briatore en su carrera. En diversas entrevistas, el piloto ha destacado el rol de mentor que desempeñó el italiano, tanto en lo deportivo como en lo personal. La confianza que Briatore depositó en él fue, según el propio Alonso, decisiva para su desarrollo como piloto de élite y para la obtención de sus dos títulos mundiales.

Fernando Alonso explica en qué aspecto es superior Aston Martin al resto de equipos en los que ha estado en Fórmula 1: “Es el más determinado”.

La escudería Renault, bajo el liderazgo de Briatore y la conducción de Alonso, logró lo que parecía imposible en una época marcada por la supremacía técnica y presupuestaria de Ferrari. El equipo francés se convirtió en un modelo a seguir por su capacidad para innovar y adaptarse a los constantes cambios reglamentarios de la Fórmula 1. Además, la gestión de Briatore permitió que el ambiente interno del equipo fuera favorable a la competencia y a la colaboración, dos aspectos que resultaron fundamentales en la construcción de los títulos.

