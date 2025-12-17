España Deportes

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

Los blancos volvieron dejar un sabor agridulce sobre el terreno de juego en un partido que cerca estuvo de escaparse

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso (REUTERS/Susana Vera)

No hicieron falta palabras para describir al Real Madrid, solo la cara de Xabi Alonso tras el pitido final del partido ante el Talavera. Fue de alivio ante una victoria donde volvieron a pedir la hora, donde dejaron que el partido se les escapara de nuevo cuando estaba prácticamente sentenciado en la primera mitad. El Real Madrid volvió a mostrar sus costuras sobre el césped, volvió a evidenciar sus puntos débiles, sus carencias. El técnico donostiarra no es capaz de dar la vuelta a la situación y va parcheando mientras el barco se hunde.

Los blancos no son capaces de salir de la racha en la que llevan inmersos meses. En los últimos diez partidos han registrado tres derrotas, tres empates y cuatro victorias, de las cuales solo la del Athletic consiguió convencer a los aficionados y a la directiva. El resto de partidos en los que han conseguido imponerse al rival mostraron una imagen agridulce, pidiendo la hora, con errores en defensa, con encuentros que se les escapaban de las manos y rozan la derrota. Lo mismo ocurrió en el duelo de Copa ante el Talavera, donde una vez más acabaron clamando por el pitido final.

Durante la primera mitad, los suplentes y canteranos guardaron la cara del donostiarra, con un juego sólido, donde hubo ganas, algo que no debería ser noticia, pero dadas las circunstancias, lo es. Pero el fútbol no llega. No son capaces de encontrar la sintonía, el ritmo que les permita dominar allí donde van. Fue Lunin quien salvó esta vez a los blancos de la prórroga, pero a Xabi Alonso no quien lo salve. La diana se mantiene fija en su espalda y las responsabilidades de que el equipo no termine de funcionar han recaído sobre él.

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Talavera en Copa del Rey (REUTERS/Susana Vera)

“El objetivo es pasar, eso ya lo hemos hecho y por eso me voy satisfecho y contento. Nos ha faltado continuidad. Ser constantes en el rendimiento durante los partidos, no pensar que no puede pasar nada porque sí puede pasar. Hay que ser más maduros”, aseguró en rueda de prensa el técnico tras el partido ante el Talavera en Copa del Rey. Una continuidad que escasea desde hace semanas y los futbolistas no son capaces de solventar sobre el verde. Tampoco Xabi desde el banquillo.

La falta de continuidad del Real Madrid

Fue esta falta de continuidad la que les llevó a pedir la hora ante el Olympiacos y ante el Alavés. Incluso ante el Manchester City, partido que los blancos comenzaron ganando y la victoria se les escapó de las manos antes del descanso. En el duelo ante los de Pep Guardiola sí consiguieron cambiar la cara y mostrar una imagen diferente a la que venían acostumbrado a lucir. Pero eso ya no sirve ni a la grada ni a la directiva, que piden resultados y solidez en un equipo al que se le ven las costuras desde kilómetros.

Xabi Alonso: "Es un reto muy bonito ser el nuevo entrenador del Real Madrid".

El Real Madrid se encuentra en la cuerda floja y Xabi Alonso con un pie fuera. El máximo señalado es el técnico donostiarra, quien se encuentra en una vorágine de la que de momento no es capaz de salir, aunque el tiempo empieza a apremiar y a ponerle contra las cuerdas. Necesita cambios en el equipo y los necesita ya. Necesita quitarse la diana de la espalda, porque la lista de candidatos para ocupar su puesto empieza a llamar a la puerta. Solo los jugadores blancos tienen en sus manos salvar al soldado Xabi Alonso.

