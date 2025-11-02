España Deportes

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

El ciclista ha sido suspendido temporalmente debido a “anomalías inexplicables” en su Pasaporte Biológico del Atleta correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, periodos en los que el corredor militó en el Movistar Team

El ciclista Oier Lazkano (Europa
El ciclista Oier Lazkano (Europa Press)

Hace tan solo unos días, el mundo del deporte se levantó con la noticia de que el ciclista Oier Lazkano había sido suspendido de forma provisional, tras una notificación oficial enviada por la Unión Ciclista Internacional (UCI). La decisión se basa en presuntas irregularidades detectadas en el pasaporte biológico del deportista vasco, un sistema de monitoreo que compara durante meses distintos parámetros fisiológicos del ciclista con el fin de identificar posibles anomalías compatibles con prácticas de dopaje. Ahora, el ciclista español ha roto su silencio y ha hablado sobre la sanción.

Ante el impacto de la noticia y la consiguiente inquietud en el entorno del ciclismo, Oier Lazkano optó por pronunciarse a través de un comunicado oficial. En ese mensaje, el corredor decidió explicar su versión y reafirmar el compromiso personal con la ética deportiva, rechazando con rotundidad cualquier acusación vinculada al uso de sustancias prohibidas. En su declaración, Lazkano reiteró: “Nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos”, un mensaje claro dirigido tanto a las autoridades como a los aficionados y a la comunidad deportiva.

Para el ciclista vasco, la defensa de su inocencia es inseparable de los valores que llevan años guiando su carrera. “Mi carrera se ha construido sobre el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el trabajo diario”, puntualizó al referirse al modo en que ha conducido su vida como profesional dentro y fuera de la carretera. Según remarcó en el escrito, nunca se apartó de las normas que rigen el ciclismo internacional ni buscó atajos a través de artificios contrarios a la reglamentación.

El procedimiento de la UCI ante casos sospechosos es claro y empieza con esta suspensión provisional mientras se reúnen todos los elementos necesarios para un fallo definitivo. Durante este periodo, los ciclistas afectados no pueden competir ni representar a sus equipos, lo que supone no solo una dificultad deportiva, sino también un golpe a su imagen y a la confianza construida a lo largo de los años. A pesar de esta situación adversa, Lazkano insiste en transmitir una postura de tranquilidad, transparencia y colaboración institucional.

El ciclista español Oier Lazkano
El ciclista español Oier Lazkano (REUTERS/Molly Darlington)

En su comunicado, además de reivindicar una trayectoria basada en el tesón y el juego limpio, el corredor aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo brindado por compañeros, familiares y seguidoras y seguidores que lo acompañan. Para Lazkano, estas muestras de apoyo resultan esenciales en momentos difíciles. Frente a la adversidad, subraya el compromiso con la claridad de sus actos y la voluntad de demostrar que ninguna acusación tiene fundamento real.

La investigación de la UCI y el pasaporte biológico de Oier Lazkano

La investigación abierta por la UCI genera, como es habitual en este tipo de situaciones, un amplio debate en el ámbito deportivo. El pasaporte biológico es un mecanismo eficaz, aunque no exento de polémica, ya que algunos deportistas han manifestado en otras ocasiones que ciertas variables fisiológicas pueden variar por motivos ajenos al uso de sustancias prohibidas, como enfermedades o situaciones médicas particulares. Pese a esta controversia generalizada sobre los alcances y las limitaciones del sistema, Lazkano ha elegido centrar su defensa en el respeto a los principios biológicos y legales que gobiernan la competencia.

La conclusión de su comunicado, que el ciclista destinó especialmente a quienes depositan su confianza en él y conocen su modo de vivir la disciplina, apuntó a su futuro inmediato, a la espera de la resolución que se adopte en los tribunales deportivos. “Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional”, sentenció con firmeza Lazkano, quien ostenta en su palmarés el título de campeón de España y una reputación que ahora quiere reafirmar desde la transparencia y la cooperación con las autoridades.

Mientras avanza el proceso y la UCI analiza los resultados de sus informes médicos y descargos, Oier Lazkano mantiene el foco en limpiar su nombre y volver a la competición con la conciencia tranquila, convencido de que la verdad y los valores del ciclismo terminarán prevaleciendo.

