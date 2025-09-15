El piloto español Pedro Acosta le saca el dedo a la moto KTM: “Estaba caliente”

El piloto español Pedro Acosta (Agencia EFE)

La jornada final del Gran Premio de San Marino, celebrada en el circuito de Misano, terminó con imágenes de alto impacto protagonizadas por Pedro Acosta. El piloto español, una de las figuras emergentes más seguidas del motociclismo internacional, no pudo completar la prueba tras verse forzado a retirarse por un fallo inesperado en su KTM y respondió con un gesto visible hacia su máquina: ante las cámaras y miles de aficionados, le sacó el dedo. El abandono se produjo después de perder la cadena de la moto, un contratiempo que Acosta no logró contener en lo emocional.

El incidente tuvo lugar cuando Acosta circulaba en cuarta posición, desplegando una remontada que le permitía aspirar, al menos, a finalizar entre los cinco mejores, con opciones abiertas al podio. Todo se truncó pocas vueltas después de haber dejado atrás un viernes especialmente complicado para la escudería. Tras la competición, el piloto murciano explicó ante los medios: “Soy una persona que el lenguaje corporal se le nota más que lo que diga, de lo normal cuando hablo sube el pan. Estaba caliente”. De esta forma, el piloto trató de justificar el gesto que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

La escena dio contexto al complejo fin de semana para el equipo austríaco del que forma parte el joven piloto. Desde los entrenamientos previos, KTM afrontó dificultades técnicas y nunca encontró la configuración ideal para afrontar la prueba. A pesar de esas complicaciones, el equipo había logrado salvar la clasificación el sábado, pero la alegría resultó efímera. La pérdida de la cadena no solo limitó el rendimiento de Acosta: durante el mismo GP, su compañero Brad Binder sufrió el mismo percance. El propio español reclamó respuestas públicas: “Son cosas que tienen que mejorar en la moto. Le ha pasado dos veces a Brad, a mí, en un año y medio que llevaba pilotando, esta moto no me ha pasado nunca. Ha pasado todo en la carrera, justo en el momento donde no tiene que pasar”.

El piloto insistió en que esa avería tiene impacto colectivo para la marca austríaca: “Después de venir de todo el fin de semana, que nos ha costado, que no ha sido fácil para ninguna KTM, que parecía o ha parecido que éramos los únicos que tirábamos un poco el fin de semana para adelante...”. Su comentario, recogido por varios medios especializados, subraya la insatisfacción acumulada en el box y pone presión sobre el departamento técnico del fabricante.

Las aspiraciones de Pedro Acosta

La circunstancia se agrava considerando las aspiraciones del piloto, quien afrontaba Misano tras avances sólidos en las carreras anteriores y con expectativas de recortar distancia respecto a los líderes del campeonato. “Es un fin de semana que de lo mal que veníamos del viernes a verte que ayer salvamos los papeles, y que hoy, después de cinco vueltas, estaba cuarto… Es que podría haber sido otra carrera, por lo menos dentro de ese objetivo de los top cinco, de sumar buenos puntos, de hacer una buena carrera en general. Para lo difícil que estaba siendo el fin de semana para tener en general”.

El gesto de Acosta, lejos de pasar inadvertido, reabrió el debate sobre la fiabilidad de las KTM y la presión que enfrentan sus jóvenes talentos. Para el murciano, la combinación de un rendimiento por debajo de lo esperado y una avería decisiva representó un punto de quiebre. “Duele que el fin de semana se acabe así porque es una cosa que no es culpa tuya”, reflexionó tras confirmar su retiro.

La escudería, que no dio declaraciones inmediatas para explicar el doble percance, enfrenta ahora cuestionamientos internos y externos en plena recta final de la temporada. El incidente compromete las aspiraciones de Pedro Acosta en la clasificación general y obliga a los responsables técnicos de la marca a ofrecer soluciones rápidas de cara a la próxima cita mundialista. La imagen de la “peineta” en Misano se instala como símbolo de una jornada amarga para KTM, mientras el piloto español reacciona con autocrítica y apela a una mejora inmediata. Todo el paddock sigue atento a la respuesta de la fábrica y el desempeño del joven talento en las próximas fechas del campeonato.