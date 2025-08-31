A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno

Varios coches de Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 prepara una de sus fechas más esperadas este domingo con la disputa del Gran Premio de los Países Bajos en el histórico circuito de Zandvoort, donde los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz iniciarán la carrera desde la décima y novena posición de la parrilla. Las opciones de ambos corredores serán motivo de atención para la afición hispana, en el marco de la jornada número 15 del campeonato, en la que también destaca una lucha estratégica por la punta.

Oscar Piastri sorprendió en la sesión clasificatoria al conseguir la quinta pole position de su trayectoria. Piastri superó por una margen mínimo de 12 milésimas de segundo a su compañero de equipo Lando Norris, quien se había mostrado sólido tras dominar las tres tandas de ensayos libres. Este resultado consagra el rendimiento de McLaren en la presente temporada y concede a la escudería británica una ventaja táctica pensando en el desarrollo de la prueba.

Por detrás de los monoplazas británicos, el local Max Verstappen aseguró la tercera plaza de salida y se perfila como uno de los protagonistas para la victoria. El bicampeón mundial, que corre ante su público, quedó a menos de dos décimas de la pole y exhibió un ritmo competitivo, en especial en el segundo sector de su última vuelta rápida. Las condiciones de pista podrían favorecer una estrategia alternativa para el neerlandés. La cuarta posición de la parrilla fue para Isack Hadjar, quien registró su mejor resultado clasificatorio en Fórmula 1, consolidando así su evolución en el campeonato. La formación de la parrilla dejó como saldo una elevada densidad de candidatos al podio y plantea un escenario de alta tensión de cara a la largada.

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso (Europa Press)

Los pilotos españoles protagonizaron una jornada de contrastes. Carlos Sainz, integrante de Ferrari, avanzó a la Q3, pero su último intento le impidió escalar más allá del noveno lugar. A su lado partirá Fernando Alonso, cuya actuación permitió a Aston Martin colocar un auto en el top 10, pero sin lograr el salto cuantitativo en la tanda definitiva. Ambos afrontaron una clasificación compleja, con momentos de progresión y retroceso durante el fin de semana.

Dentro de la parrilla, el protagonismo de McLaren, la expectativa sobre el local Verstappen y el objetivo de los españoles de sumar en la clasificación general conforman los ejes de interés principales. La configuración de salida anticipa posibles duelos directos entre líderes del campeonato, así como escenarios de remontada para quienes parten en posiciones medias. El circuito de Zandvoort se presenta abierta a cambios, dada la exigencia del circuito y la posibilidad de incidentes, lo que podrá modificar las posiciones en cualquier momento. Además, la meteorología permanece como un factor relevante en esta parte del calendario.

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1

La carrera en Zandvoort está pautada a las 15:00 horas (peninsular española) y abarcará un total de 72 vueltas, distribuidas en un trazado técnico y exigente que históricamente genera oportunidades para adelantamientos y variantes de estrategia. El ambiente en el autódromo espera la asistencia masiva del público local, tradicionalmente volcado con Verstappen y atento a los movimientos en el pelotón principal.

La cita neerlandesa podrá seguirse a través de DAZN F1 y Movistar +. La combinación de talento joven al frente, el empuje de Verstappen ante su público y la ambición de Alonso y Sainz forman el telón de fondo de una de las carreras más atractivas de la temporada. La Fórmula 1 regresa a Zandvoort para escribir un nuevo capítulo en el campeonato, donde cada puesto marcará la recta final del año y dejará abiertas las luchas por el título y los podios.