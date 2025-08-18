España Deportes

A qué hora y dónde ver la final de Cincinnati entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

El tenista español y el italiano vuelven a verse las caras en una final

Ana Pérez Navarro

Los tenistas Carlos Alcaraz y Jannik Sinner (EFE / ANDRES MARTINEZ CASARES)

Alcaraz y Sinner. Carlos y Jannik. Los dos tenistas se han convertido en un duopolio, en dos deportistas fijos en las finales de los torneos que disputan. Y los protagonistas de los mejores duelos tenísticos de los últimos años. Roma fue la primera cita entre ambos esta temporada, donde ganó el español, y desde entonces se han visto las caras también en Roland Garros, nueva victoria de Carlitos, y Wimbledon, donde consiguió imponerse el italiano. Ahora vuelven a verse las caras en el Masters 1000 de Cincinnati, donde se esperaba una nueva final a la altura de sus protagonistas.

El tenista español acude a la cita tras haber superado a Andrey Rublev en cuartos de final por 2-1. Salió con todo para llevarse el primer set, pero el moscovita dio un paso al frente para hacerse con la segunda manga y mandar el duelo hasta el tercer set. Y allí el español no dio pie a las dudas y acabó con el ruso para sellar su pase a la semifinal, donde le esperaba Alexander Zverev. El español volvió a hacer lo que mejor se le da, disfrutar en la pista. Comenzó ganando el primer set tras romper el servicio a Zverev en el séptimo juego. Ya en el segundo, comenzó rompiendo el servicio a su rival nada más arrancar, un golpe que le devolvió acto seguido. Pero de nuevo Carlitos metió una marcha más para romper dos servicios más al alemán, cerrar el duelo y conseguir su billete a la final.

El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz (AP Foto/Kin Cheung)

Por su parte, el italiano acude a la final con pleno de set. Jannik no ha cedido una sola manga desde que comenzara el partido y ha sellado todos los encuentros con un sólido 2-0. Los dos últimos ante el canadiense Félix Auger-Aliassime y el francés Terence Atmane. Ahora le queda un solo paso para sumar otro título esta temporada, aunque enfrente le espera un viejo conocido.

Será la decimocuarta ocasión en la que ambos tenistas se midan en la pista, consolidando una de las rivalidades más seguidas del tenis actual. En la presente temporada, ya han disputado tres encuentros, incluyendo las finales de Roma, Roland Garros y Wimbledon. Hasta el momento, Alcaraz lidera el historial con ocho victorias frente a cinco del italiano, un dato que añade atractivo y expectación a la final de la competición.

Los tres récords que Carlos Alcaraz ha conseguido lograr antes que Rafa Nadal.

A qué hora y dónde ver la final

La final entre Alcaraz y Sinner podrá seguirse en directo a través de los canales deportivos de Movistar Plus +, que ofrecerán la cobertura completa del evento en Movistar Plus, Vamos y sus canales temáticos dedicados al deporte. El partido, programado para este lunes 18 de agosto, comenzará a las 21:00 horas en España (15:00 en Cincinnati), una fecha poco habitual para la disputa de finales en el circuito. Un nuevo duelo entre el italiano y el español por un título, esta vez el del Masters 1000 de Cincinnati. Lo que está claro es que con dos protagonistas de tal talla, el espectáculo está asegurado.

