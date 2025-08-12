Melania Rodríguez realiza un salto de récord en gimnasia artística y se cuelga la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de China

La gimnasta española Melania Rodríguez (REUTERS/Go Nakamura)

El doble mini-trampolín femenino alcanzó un nuevo hito en la historia de la gimnasia gracias a Melania Rodríguez, quien estableció un récord mundial de dificultad durante los World Games celebrados en Chengdu, China. La atleta gallega, de 24 años, logró una puntuación de 8,9 puntos con un salto que le aseguró la medalla de bronce y la consagró como la autora del ejercicio más complejo ejecutado por una mujer en esta disciplina.

El salto que permitió a Rodríguez alcanzar este logro incluyó una pirueta varani en carpa de entrada, seguida de un triple carpado hacia atrás y una recepción precisa sobre el tapiz chino. Esta combinación, valorada en 8,9 puntos según el código internacional, superó el anterior récord de 8,8 puntos que ostentaba Diana Gago, quien en esta ocasión obtuvo la medalla de oro. La ejecución de la gimnasta de Ponteareas no solo le permitió arrebatar la marca a su compatriota, sino que también la posicionó como referente mundial en el doble mini-trampolín.

La carrera de Melania Rodríguez en la gimnasia trampolín ha sido ascendente. Actualmente, es campeona de Europa, campeona del mundo y campeona nacional, títulos que ha conseguido junto al Club Burgas y el Ximnasia Pontevedra. Su trayectoria estuvo marcada por la estrecha relación con su entrenador Pablo Hinojar, a quien consideraba su “padre deportivo” y que falleció de manera repentina en octubre del año pasado. Tras esa pérdida, Rodríguez inició una nueva etapa bajo la dirección de Teresa Ginés, seleccionadora nacional de gimnasia trampolín, con quien ha continuado ampliando su palmarés y contribuyendo al desarrollo y visibilidad internacional de la especialidad.

La atleta española Melania Rodríguez en el podio junto a las otras dos ganadoras (REUTERS/Go Nakamura)

El contexto de la competición en China estuvo cargado de expectativas para la deportista gallega. Rodríguez llegó a la cita con el objetivo de regresar a casa con un récord mundial. Superó la ronda clasificatoria con una puntuación de 52.000, aunque un error en la semifinal la apartó de la lucha por el oro y la situó en la disputa por el bronce. En la final, optó por un salto de máxima dificultad que le otorgó 26.900 puntos y le permitió establecer el nuevo récord universal por una décima.

Melania Rodríguez y un salto de éxito

La importancia de este logro se amplifica ante la inminente celebración de los próximos campeonatos mundiales en Pamplona, la primera vez que la cita se realiza en territorio español. Rodríguez, convertida en la rival a batir, ya ha fijado su próximo objetivo: intentar alcanzar una dificultad de 9,3 puntos en Navarra, lo que supondría superar su propia marca y consolidar aún más el papel de España en la élite de la gimnasia trampolín. El palmarés internacional de Melania Rodríguez suma ya nueve medallas, incluyendo dos preseas en los World Games —una de oro y la reciente de bronce—, el título mundial logrado en 2023 y el campeonato europeo obtenido al año siguiente, además de la medalla por equipos en la modalidad de trampolín.

Estos éxitos refuerzan su posición como una de las figuras más destacadas de la gimnasia española y mundial. En un año marcado por la adversidad personal, Rodríguez ha transformado la dificultad en impulso para alcanzar nuevas metas. Su salto en China, reservado solo para las mejores, confirma que la gallega se encuentra entre la élite de la gimnasia internacional.