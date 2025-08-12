España Deportes

Melania Rodríguez realiza un salto de récord en gimnasia artística y se cuelga la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de China

La trayectoria de la gimnasta gallega estuvo marcada por la influencia de su entrenador Pablo Hinojar, que falleció el pasado mes de octubre

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
La gimnasta española Melania Rodríguez
La gimnasta española Melania Rodríguez (REUTERS/Go Nakamura)

El doble mini-trampolín femenino alcanzó un nuevo hito en la historia de la gimnasia gracias a Melania Rodríguez, quien estableció un récord mundial de dificultad durante los World Games celebrados en Chengdu, China. La atleta gallega, de 24 años, logró una puntuación de 8,9 puntos con un salto que le aseguró la medalla de bronce y la consagró como la autora del ejercicio más complejo ejecutado por una mujer en esta disciplina.

El salto que permitió a Rodríguez alcanzar este logro incluyó una pirueta varani en carpa de entrada, seguida de un triple carpado hacia atrás y una recepción precisa sobre el tapiz chino. Esta combinación, valorada en 8,9 puntos según el código internacional, superó el anterior récord de 8,8 puntos que ostentaba Diana Gago, quien en esta ocasión obtuvo la medalla de oro. La ejecución de la gimnasta de Ponteareas no solo le permitió arrebatar la marca a su compatriota, sino que también la posicionó como referente mundial en el doble mini-trampolín.

La carrera de Melania Rodríguez en la gimnasia trampolín ha sido ascendente. Actualmente, es campeona de Europa, campeona del mundo y campeona nacional, títulos que ha conseguido junto al Club Burgas y el Ximnasia Pontevedra. Su trayectoria estuvo marcada por la estrecha relación con su entrenador Pablo Hinojar, a quien consideraba su “padre deportivo” y que falleció de manera repentina en octubre del año pasado. Tras esa pérdida, Rodríguez inició una nueva etapa bajo la dirección de Teresa Ginés, seleccionadora nacional de gimnasia trampolín, con quien ha continuado ampliando su palmarés y contribuyendo al desarrollo y visibilidad internacional de la especialidad.

La atleta española Melania Rodríguez
La atleta española Melania Rodríguez en el podio junto a las otras dos ganadoras (REUTERS/Go Nakamura)

El contexto de la competición en China estuvo cargado de expectativas para la deportista gallega. Rodríguez llegó a la cita con el objetivo de regresar a casa con un récord mundial. Superó la ronda clasificatoria con una puntuación de 52.000, aunque un error en la semifinal la apartó de la lucha por el oro y la situó en la disputa por el bronce. En la final, optó por un salto de máxima dificultad que le otorgó 26.900 puntos y le permitió establecer el nuevo récord universal por una décima.

Melania Rodríguez y un salto de éxito

La importancia de este logro se amplifica ante la inminente celebración de los próximos campeonatos mundiales en Pamplona, la primera vez que la cita se realiza en territorio español. Rodríguez, convertida en la rival a batir, ya ha fijado su próximo objetivo: intentar alcanzar una dificultad de 9,3 puntos en Navarra, lo que supondría superar su propia marca y consolidar aún más el papel de España en la élite de la gimnasia trampolín. El palmarés internacional de Melania Rodríguez suma ya nueve medallas, incluyendo dos preseas en los World Games —una de oro y la reciente de bronce—, el título mundial logrado en 2023 y el campeonato europeo obtenido al año siguiente, además de la medalla por equipos en la modalidad de trampolín.

Javier Pérez y Adrián Vicente, representantes masculinos de España en Taekwondo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estos éxitos refuerzan su posición como una de las figuras más destacadas de la gimnasia española y mundial. En un año marcado por la adversidad personal, Rodríguez ha transformado la dificultad en impulso para alcanzar nuevas metas. Su salto en China, reservado solo para las mejores, confirma que la gallega se encuentra entre la élite de la gimnasia internacional.

Temas Relacionados

Melania RodríguezWorld Games ChengduGimnasia trampolínGimnasiaGimnasia EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

La atleta de triple salto se ha pronunciado sobre las declaraciones de un video de una entrevista por el que le tachan de racista

Ana Peleteiro y las críticas

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

La selección femenina inicia una nueva etapa con Sonia Bermúdez al frente del banquillo

Luces y sombras de Montse

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19

La nueva seleccionadora fue jugadora en grandes equipos españoles como el Rayo Vallecano o el FC Barcelona antes de dar el salto a los banquillos

Sonia Bermúdez, la sustituta de

Ya es oficial: la RFEF destituye a Montse Tomé como seleccionadora de la selección femenina y designa ya a su sustituta

El contrato de Tomé se extiende hasta el 31 de agosto, por lo que la nueva seleccionadora no podrá formalizar su incorporación hasta septiembre

Ya es oficial: la RFEF

‘Las del bombo’ o ‘las que iban a durar cuatro días’: las aficionadas del Getafe que formaron la primera peña femenina de Madrid

25 mujeres amantes de este club se adentraron en el varonil mundo del fútbol y ayudaron a cambiar el perfil de los aficionados a este deporte

‘Las del bombo’ o ‘las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un trabajador de extinción

Detenido un trabajador de extinción por provocar el incendio que arrasó 2.200 hectáreas en Ávila

El PP pide explicaciones al Gobierno por la entrada en España de un militar venezolano acusado de torturas y vetado por la UE

Ni en Galicia ni en el País Vasco: dónde están los pueblos de España a los que escapar de la ola de calor con temperaturas de menos de 20 grados

Un gerente de Mercadona recurre su degradación por un caso de contaminación alimentaria: se lo rechazan porque él mismo lo propuso para evitar el despido

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 12 agosto

Precio de la luz en España este 13 de agosto

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19