El peso de un apellido: los hijos de estrellas del fútbol a los que les pudo la presión de la carrera de sus padres

Totti junto a su hijo Cristian (imagen del Instagram de Cristian Totti)

Ser “el hijo de” puede abrir muchas puertas, pero también crear unas expectativas y presión que muchas veces las jóvenes promesas que buscan labrarse su propio camino, no son capaces de aguantar. Prueba de ello es Cristian Totti, hijo de la leyenda de la Roma, Francesco. A los 19 años, el joven decidió poner fin a su carrera futbolística, pese a haber destacado en su proceso de formación y contar con buenas perspectivas como profesional. ¿El motivo? Le pudo el peso de su apellido.

En una entrevista concedida al diario La Nuova, Cristian Totti confirmó su retiro sin compartir detalles específicos sobre los motivos. “No puedo decir nada, pero confirmo que me retiro. No jugaré más al fútbol”, expresó. Aunque evitó profundizar en las razones, su entorno apunta principalmente a la presión que implica el peso de las expectativas y la comparación permanente con el recorrido de su padre, ídolo histórico de la Roma.

Durante su formación, Cristian pasó por las categorías inferiores de la Roma y más tarde integró equipos juveniles en el Frosinone y el Rayo Vallecano. También vistió la camiseta de varios clubes en la Serie D italiana, un itinerario habitual para futbolistas en desarrollo. Sin embargo, su experiencia estuvo marcada por el escrutinio que genera el apellido Totti, así como por episodios de acoso en redes sociales y comentarios relacionados con su físico.

El jugador italiano Francesco Totti (AFP PHOTO PASCAL PAVANI )

La decisión de abandonar la actividad profesional a una edad temprana fue valorada por quienes compartieron su camino en el fútbol italiano. Marco Amelia, exportero de la Roma y entrenador de Cristian en categorías juveniles, destacó las cualidades deportivas del mediocampista. “Era un jugador con visión, capaz de generar juego, crear ocasiones e interpretar los espacios. Creo que tenía condiciones para recorrer una carrera sólida en divisiones como la Serie C o la Serie B. La presión de ser hijo de Totti siempre estuvo presente y condicionaba las evaluaciones sobre su futuro”, concluyó Amelia.

Enzo Zidane

Sin embargo, Cristian no es el único que ha sufrido la presión de ser el hijo de una estrella del fútbol y portar un apellido de renombre. Enzo Zidane es consciente de ello y así lo aseguró en una entrevista con Marca, donde destacó: “La presión de llevar el apellido Zidane la he tenido desde que soy pequeño, y siempre va a ser así, no va a cambiar”. Y añadió: “La gente te compara, te critica, quiere más de ti, dice que estás ahí por ser hijo de quién eres…”

El exjugador holandés, Johan Cruyff (EFE)

Pelé y su hijo Edinho, o Cruyff y su hijo Jordi

Uno de los grandes nombres de la historia del fútbol es el de Pelé. El futbolista tuvo un hijo que decidió seguir sus pasos en el deporte rey. Edson Cholbi Nascimento, Edinho, jugó de portero en el Santos. Pero una vez más el apellido fue más fuerte que el jugador: “Mi carrera como jugador comenzó con la presión del mundo entero, siendo famoso sin haber hecho nada y con una responsabilidad muy grande para la que no estaba preparado”.

En un tono similar se expresó Jordi Cruyff hijo de Johan, la leyenda holandesa del FC Barcelona y el Ajax. “Es mucho más complicado de lo que la gente se piensa porque siempre pierdes las comparaciones. Siempre hay una presión añadida que soportar cuando todavía no has llegado a la madurez. Lo sufres mucho”, detalló. Jordi jugó en el FC Barcelona y el Manchester United, pero tras llegar a lo alto del fútbol europeo, su carrera comenzó a descender, hasta terminar en el Valletta FC, donde colgó las botas.

El futbolista que se retiró debido a las lesiones y se hizo millonario ganando la lotería.

Jobe huye de la trayectoria de su hermano

No solo los hijos sienten el peso del apellido, también algunos hermanos prefieren desligarse del apellido. Este es el caso de Jobe Bellingham, hermano de Jude, quien decidió quitarse el apellido de la camiseta y usar solo su nombre de pila. Un gesto que marca distancia con su hermano y su ascendente carrera para tratar de brillar por méritos propios.