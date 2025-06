Morata ante la encrucijada de si seguir jugando con la selección española: “¿Me compensa ir para recibir insultos y pitos?”

El delantero de la selección española Álvaro Morata (REUTERS/Jon Nazca)

El pasado 8 de junio, la selección española se enfrentó a Portugal en la final de la Nations League. La Roja quería seguir ampliando su palmarés, tras haber conquistado el verano pasado la Eurocopa y el oro en los Juegos Olímpicos de París. No pudo ser, los lusos consiguieron llevar el partido hasta los penaltis y ahí, Diogo Costa se vistió de héroe para pararle el disparo desde los once metros a Morata. Un lanzamiento que provocó una oleada de críticas por parte de los aficionados contra el capitán español. Es precisamente sobre esta cuestión de la que habla en su documental.

Este mismo martes se estrenaba el documental de Morata en Movistar Plus, un escenario en el que ha hablado de la depresión que pasado y de todo lo que ha vivido en la selección española. En este sentido, el propio jugador considera que “no compensa” seguir acudiendo a la llamada de España si es para que le “insulten y piten”. El capitán detalló cómo fue su problema de salud mental y los ataques de pánico que sufrió durante el final de su etapa en el Atlético de Madrid.

Sin embargo, como el jugador ha asegurado, una de las situaciones que más le afectó a nivel psicológico fue la presión mediática y las críticas e insultos contra su persona y contra su familia. Una situación que sufrió durante meses en muchos de los estadios a los que acudía y que le ha llevado a plantearse su continuidad en el combinado nacional. “¿Compensa que a cada sitio por donde vaya en España con mi familia tenga episodios desagradables y que la gente te vacile, se insulte y se ría de ti? No sé si compensa tanto ¿Compensa seguir viniendo a la selección para que en los estadios en los que juegas con la camiseta de la selección te insulten y te piten? No compensa”, argumentaba.

Álvaro Morata durante la tanda de penaltis en la final de la Nations League (AP Foto/Matthias Schrader)

La Eurocopa y la final de la Nations League

Morata también explicó que tras ganar la Eurocopa con España durante el verano pasado, pensaba que “la gente sería más respetuosa”. Y añadía: “Si quieres a una persona, sé que es fútbol, la quieres también cuando está mal”. La reflexión de Álvaro Morata sobre su continuidad en la selección española quedó vinculada a sus declaraciones del pasado 8 de junio, tras fallar en la tanda de penaltis que otorgó a Portugal el título de la Liga de Naciones. En ese momento, el delantero madrileño dejó entreabierta la posibilidad de no seguir siendo parte de La Roja: “Es una posibilidad que no esté en septiembre”, señaló, refiriéndose a sus planes con vistas al Mundial del próximo año.

A sus 32 años, Morata ha compartido en diversas ocasiones los detalles de sus problemas de salud mental, que se hicieron públicos en octubre del pasado año. Según explica, estas dificultades fueron determinantes para tomar la decisión de salir del Atlético de Madrid y fichar por el Milan. Sin embargo, su carrera dio un nuevo giro meses después, cuando recaló en el Galatasaray, equipo en el que actualmente milita.

Morata y su “probable” adiós a la selección: “En España no hay respeto por nada ni por nadie”.

El documental también aborda cómo el delantero enfrentó la Eurocopa mientras lidiaba con una situación mental compleja. Morata describe esa etapa como un período de profundo sufrimiento emocional: “Tenía miedo de todo. Tenía muchos pensamientos horribles, autodestructivos. Se me pasó por la cabeza simular lesiones para no tener que estar. Tu cabeza te propone cualquier tipo de cosas que te haga evitar lo que te hace sufrir”, narró. Según sus palabras, era como si estuviera en “una habitación negra” donde sentía que “todo el mundo” lo observaba fijamente. “Mi cabeza me mandaba todo el rato señales, mensajes y voces diciéndome cosas horribles”, confesó.

El delantero también destacó el acompañamiento de figuras clave en su recuperación. Uno de ellos fue Andrés Iniesta, quien atravesó un cuadro de depresión durante su carrera como jugador. Además, Morata valoró el papel crucial del seleccionador Luis de la Fuente: “Estaba en el sitio más oscuro donde una persona puede estar y confió en mí. A nivel humano, ha sido el mejor entrenador que he tenido, porque ha sabido no solo entender mi problema, sino compartirlo y vivirlo como si fuera una cosa suya”, explicó. Su testimonio evidencia las dificultades que enfrenta un deportista de élite ante la presión y las altas expectativas, al tiempo que destaca la importancia de la salud mental y el apoyo humano dentro del mundo del fútbol.