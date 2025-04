El puntazo de Alcaraz en el partido ante Cerúndolo en el Masters 1000 de Montecarlo: un potente saque y una dejada imposible

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlos Alcaraz buscaba resarcirse en Montecarlo. Tras encadenar una racha de malos resultados y eliminaciones tempranas en los torneos, Carlitos aterrizaba en Mónaco con la intención de salvar el año, tras un inicio de temporada para olvidar, que provocó una oleada de críticas contra el murciano tal que incluso se vio medio obligado a dar una respuesta. En el Master 1000 de Montecarlo, se ha medido en primera ronda ante Francisco Cerúndolo, quien no le ha puesto las cosas fáciles al español, aunque este ha dejado detalles de calidad que demuestran por qué es el número tres del ranking de la ATP.

Con los focos apuntando a Carlitos y los aficionados pendientes de cuál sería el resultado en el marcador en su primer partido en Montecarlo, ha debutado Alcaraz en la competición. El inicio del encuentro no ha sido tan esperanzador como se esperaba. A Carlitos le ha costado entrar en materia y eso se ha visto reflejado en su juego y, por consiguiente, en los puntos perdidos. Una situación que no ha dudado en aprovechar Cerúndolo, quien ha conseguido imponerse por 6-3 en el marcador. Aunque en medio de ese set, el español ha dejado un detalle de calidad que ha provocado que medio estadio se levantara de sus asientos.

Con 1-2 en el marcador para Carlitos, el español ha sacado con una gran potencia, la justa para incomodar a su rival, quien ha devuelto la bola como ha podido. Un resto que Alcaraz ha aprovechado para sacar a relucir uno de sus golpes maestros, la dejada. Con una precisión de relojero, el español ha golpeado la bola, que se ha quedado clavada en el sitio y, a pesar de que el bote todavía era alto, ha resultado imposible de alcanzar para el argentino. Lejos de sacar el brazo a relucir o mostrar su característica sonrisa, el español era consciente de que todavía quedaba mucho por delante.

Sin embargo, el primer asalto ha acabado cayendo del lado del argentino. Pero Carlitos es mucho, Carlitos y no estaba dispuesto a dar por perdido el partido tan rápido. Ya en el segundo set ha sido su resurgir. El español ha dado un golpe en la mesa dejando grandes detalles de calidad, evidenciando que todavía tenía muchos que decir en el partido y en el torneo.

Carlos Alcaraz y las críticas contra su juego

Desde que comenzara la temporada, los resultados de Carlos Alcaraz no han sido los esperados. Ni las modificaciones en su raqueta (con un poco más de peso) y su saque han sido suficientes para que el español sume más que un título, el de Rotterdam. Una situación que ha provocado una oleada de críticas contra el actual número 3 del ranking de la ATP, quien no ha dudado en contestar.

El murciano no dudó en contestar a los que cuestionan su juego: “Yo estoy muy contento con mi juego. Desde que empecé el año he jugado un tenis excelente. El tenis no se trata únicamente de golpear la pelota. Es mucho más que eso. Se trata de mentalidad, de físico…”. Además, ha destacado que los tropiezos no reflejan un problema en su juego, sino que forman parte de la exigencia del circuito profesional. “El tenis no se trata únicamente de golpear la pelota. Es mucho más que eso”, afirmó.