La temporada que Santiago Bernabéu jugó en el Atlético de Madrid: el presidente del club blanco explicó los motivos años más tarde

El expresidente del Real Madrid Santiago Bernabéu (página del Real Madrid)

Santiago Bernabéu es historia del Real Madrid. Fue jugador, entrenador, directivo y presidente del club de Chamartín. Su vida y trayectoria giraron en torno al club blanco, es por ello que se desmarca como una de las personas más importantes en la historia de los merengues. El Real Madrid fue el equipo de su vida, aunque durante un tiempo defendió unos colores distintos al blanco, los del eterno rival: el Atlético de Madrid. Lo cierto es que su paso por las filas rojiblancas duró poco, pero quedó marcado en su trayectoria como futbolista y como legendario madridista que, posteriormente, daría nombre al estadio del Real Madrid.

Nacido en 1895 en Almansa, Albacete. Su padre, José Bernabéu, era un valenciano dedicado a la explotación de tierras familiares en la región manchega, mientras que su madre, Antonia Yeste, era originaria de Cuba. La educación fue una prioridad para los Bernabéu Yeste, quienes enviaron a sus hijos a estudiar a los Agustinos de El Escorial, en Madrid. Fue en la capital española donde dieron las primeras patadas a un balón y empezaron a aprender lo que era el fútbol. Antonio, hermano mayor de Santiago, se unió a una sociedad deportiva de la ciudad de Madrid llamada Madrid Football Club. Santiago acompañaba a su hermano a todos los partidos y se encargaba de limpiar los campos, colocar los postes y marcar las líneas del terreno de juego.

El día 3 de marzo de 1912, fechada marcada en el calendario madridista, el Real Madrid se enfrentaba al English Sport Club. A la hora de elegir la alineación se dieron cuenta de que faltaba un jugador y propusieron que fuera Santiago Bernabéu quien se sumara al partido. A partir de ese momento, el joven de Almansa se convirtió en jugador del Real Madrid. El resto, como suele decirse, es historia, aunque hay un episodio que puede que ni los más madridistas recuerden: Santiago Bernabéu jugó en el Atlético de Madrid. Fue breve, pero los colores rojiblancos quedaron marcados en su trayectoria.

Santiago Bernabéu y el Atlético de Madrid

Corría el 1920 y Santiago Bernabéu se había ganado un hueco tanto en la plantilla del club blanco como en el once titular del equipo. El comienzo del Campeonato Regional de dicho año llamó la atención de los aficionados: Santiago no aparecía entre los titulares ni tampoco entre los suplentes del equipo. El asombro se instauró entre los aficionados que no entendían cómo uno de sus mejores jugadores no estaba presente en los partidos del Real Madrid. No es que Santiago Bernabéu no jugara, es que lo estaba haciendo con el eterno rival.

El entonces presidente rojiblanco era Julián Ruete y le convenció para fichar por el Athletic Club de Madrid, dado que a ambos les unía una relación de amistad. Tan solo jugó un partido con el eterno rival ante el Español de Madrid. En 1921 Santiago regresó a las filas del Real Madrid. Años más tarde se arrojó algo de luz sobre dicho traspaso. El propio Bernabéu confesó a Jaime Martín para su libro Santiago Bernabéu que había pasado por el Atlético de Madrid. “Me hicieron una putada en el Madrid y me cabreé. Me fui con mi amigo Ruete al Athletic y estaba dispuesto a quedarme allí, pero al no poder jugar porque la Federación lo prohibió, se me pasó el enfado y volví al Madrid”, aseguró.

Tras ello volvería al Real Madrid, de donde nunca más se iría para seguir ampliando su legenda en las filas blancas, la cual aún a día de hoy continúa muy presente en la historia del club y en el sentimiento de los aficionados. Santiago Bernabéu fue, es y será, historia blanca (a pesar de su breve pasado rojiblanco).