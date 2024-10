Un excompañero de Cristiano en el Manchester United revela lo que usó tras una lesión en el pie: “Jugué un trozo de pollo en la bota”

Patrice Evra y Cristiano Ronaldo

Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Y cuando se trata de una lesión, cada uno se busca sus trucos o medidas para evitar que le duela o para recuperarse lo antes posible. Eso es lo que hizo Patrice Evra, exjugador del Manchester United y excompañero de Cristiano Ronaldo. El defensa reveló que tuvo que recurrir a un remedio de la vieja escuela para poder disputar los partidos con su entonces equipo, el Mónaco. ¿La solución? Colocarse un trozo de pollo en la bota. A partir de ese momento, el jugador francés visitaba al carnicero antes de cada partido para que le proporcionara su trozo de pollo.

El jugador escribió en Player Tribune una entrada donde contó una historia que probablemente pocos saben. Fue hace años, durante un partido de la selección francesa, pero no la absoluta, sino la sub-21; un oponente le pisó el pie y le lesionó. “En el hospital le dije al entrenador del Mónaco, Didier Deschamps: ‘Me duele demasiado. No puedo jugar. ¡Ni siquiera puedo caminar!’”, escribió el jugador. Sin embargo, la situación no podía quedar ahí; el equipo le necesitaba y los médicos intentaron todo lo que estaba en su mano para tratar de aliviar el dolor, pero nada funcionó.

Entonces, un miembro del personal del club sugirió que probara un método tradicional, ante la expectación de los allí presentes. “Simplemente, desliza un pollo por su bota”, le propuso a Evra. En un primer momento, el jugador tenía ciertos recelos: “Parecía una locura, pero soy de mente abierta. Así que fui a ver a mi carnicero local. Él me dijo: ‘¿Qué quieres?’. ‘Un trozo de pollo, pero muy pequeño’, respondió Evra. Ante la extrañeza de este, aclaró: “Lo voy a poner en mi bota”. El jugador se fue a casa con su remedio para su lesión en el pie. A partir de ese momento tuvo que comprar botas nuevas, unas del 42,5 y otras del 44. Cuando probó a dar un pase con la pelota se sintió mejor.

Patrice Evra

Antes de cada partido visitaba al carnicero

“Doloroso, pero bien. Así que terminé jugando con pollo en mi bota durante cuatro meses. No entrené con él (mi madre nunca me habría perdonado por desperdiciar comida) pero antes de cada partido visitaba al carnicero”, afirma el jugador. “Buenos días, Patrice. Lo de siempre, ¿no?”, recuerda Evra que le decía el tendero. El pollo le permitió mejorar su nivel sobre el terreno de juego hasta tal punto que en enero de 2006 fichó por el Manchester United.

Lo cierto es que se trata de un remedio poco habitual y prácticamente imposible que se lleve a cabo en la actualidad, donde la tecnología ha avanzado, así como las prácticas que se llevan a cabo durante las recuperaciones. Sin embargo, fue ideal para Patrice Evra, ya que le permitió volver a jugar a un gran nivel e incluso dar un gran salto hacia adelante en su carrera gracias al fichaje por los diablos rojos, donde incluso compartió vestuario con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo.