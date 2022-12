“No vas a vivir más a la sombra de Maradona”: el saludo de Patrice Evra para Messi después de la consagración de Argentina en el Mundial

El divertido saludo de Patrick Evra para Messi después del título de Argentina

Las felicitaciones no dejan de llegar de todas partes del mundo para la Selección Argentina después de consagrarse en el Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Francia por penales en una de las mejores finales de la historia.

En esta ocasión fue el turno del ex jugador del Manchester United Patrice Evra. El futbolista senegalés, con nacionalidad francesa, utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a la delegación que se alzó con la Copa del Mundo en el Estadio de Lusail en Doha.

“Me gustaría felicitar a mis hermanos argentinos. Argentina es un país que vive para el fútbol. Felicitaciones al entrenador Scaloni porque debe sentir mucha presión al ser el entrenador de Argentina. También a todo los jugadores, su personal, pero por supuesto a a Lionel Messi”, comenzó comentando a través de un video que publicó en su perfil oficial.

Lionel Messi ya está en Argentina

Posteriormente, se centró en La Pulga y aseguró: “La gente habló mucho en la previa diciendo que ‘si gana es el más grande’. Creo que es una falta de respeto. Eres el más grande. Ganando esta Copa del Mundo significa que no vas a vivir más a la sombra de Diego Armando Maradona”.

“Me puse los lentes de sol porque estoy llorando. Lloré toda la noche. ¿Qué te pasa, Messi? ¿Qué te pasa, boludo? Me ganaste tres Champions League, ahora una Copa del Mundo. La c.. de tu... ¡NO!. Tranquilo, papá. Feliz lunes para todos mis hermanos de Argentina. I love this game. ¿Qué te pasa, Messi?, la gente decía ‘¿Where is Messi?’. Messi está con la copa”, concluyó el mediático ex jugador.

Al mismo tiempo, también compartió una storie en la que escribió “Felicidades Argentina” y “Mis hermanos Argentina”, junto a un video que causó furor hace cuatro años atrás en el que aparecía con una bata negra, un mate y bailando una canción del recordado grupo de cumbia Pibes Chorros.

El video de Evra celebrando la consagración de Argentina

La nueva publicación de Evra se produjo durante la llegada de la selección argentina de fútbol al país en donde fueron recibidos por una multitud de gente eufórica tras haber logrado el tercer título mundialista en una de las finales más dramáticas de la historia de los Mundiales.

Pese a llegar al principal aeropuerto de Buenos Aires a mitad de la noche, los jugadores fueron esperados por fanáticos que seguían celebrando el título obtenido el domingo. El Gobierno argentino estableció un día feriado para facilitar los festejos populares en el país.

Los jugadores argentinos pasarán las próximas horas en las instalaciones del predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee cerca del aeropuerto de Ezeiza y al mediodía partirán rumbo al Obelisco, el monumento emblemático del centro de Buenos Aires, para celebrar el título mundial con los hinchas, en un evento que se prevé que sea masivo.





