El jugador de la selección española sub-21 Mateo Joseph. (Carrasco Ragel/EFE)

El fútbol español continúa produciendo generaciones de posibles grandes futbolistas. La Masía del Barça ha surtido al primer equipo de estrellas desde hace varias temporadas, así como la cantera del Real Madrid y muchas otras. Nombres como el de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Nico Williams o Samuel Omorodion son solo algunos de los ejemplos actuales.

No obstante, por La Rojita han pasado grandes nombres del fútbol español. Hace no tanto, los ahora campeones de Europa, Cucurella, Dani Olmo o Pedri pasaron por las categorías interiores de la selección. Pese a que todos ellos forman parte de la categoría absoluta, Santi Denia no se ha quedado sin efectivos.

El seleccionador de la Sub-21 española cuenta con grandes joyas en su banquillo y Mateo Joseph se ha ganado los galones por mérito propio. El santanderino no marcó uno, sino tres goles en el partido ante Kazajistán. El delantero del Leeds United no ha podido arrancar el año con mejor pie.

Quién es

El jugador nació el 19 de octubre de 2003 en Santander, Cantabria. Su carrera deportiva comentó en el Escobedo, un pequeño equipo cántabro, que se fundó en 1917 y que, actualmente, milita en Segunda Federación (cuarta categoría del fútbol español). Posteriormente, se marchó al Racing de Santander.

El Espanyol se fijó rápidamente en la perla española y decidió apostar por él en 2017, para que comenzara a jugar en los equipos infantiles. Tras varios años, llegó al Juvenil A, donde marcó 14 goles en 21 partidos. Y, antes de cumplir la mayoría de edad, con 17 años, ya era una de las promesas de la cantera perica.

Pese a las peticiones del jugador y de su familia, el Espanyol no quiso hacerle ficha con el primer equipo. La situación no mejoró y el club decidió mantenerlo apartado durante media temporada. El drama finalizó con el traspaso del delantero a su actual equipo en 2022: Leeds United. El contrato se firmó por un valor de casi un millón de euros.

Mateo Joseph debutó en la Premier League con el conjunto inglés hace dos temporadas, en el campo del Tottenham. Pese a que su llegada no fue fácil, esta temporada ha logrado ganarse un puesto como titular en Championship, la categoría en la que compite el equipo. Su contrato se extiende hasta 2028 y tiene un valor de 1,2 millones de euros, según indica Transfermarkt.

Convocatoria de Santi Denia

La selección española en los Juegos Olímpicos. (Isabel Infantes/REUTERS)

El delantero no es la única estrella que está brillando en las categorías inferiores. El seleccionador Santi Denia, que logró sumar el segundo oro olímpico de la historia, después del de Barcelona 1992, podría tener en sus manos a varios de los deportistas que participen en los próximos mundiales.

El técnico emitió su lista de convocados para el Europeo de 2025:

Porteros: Pablo Cuñat (Cartagena), Alejandro Iturbe (Atlético B) y Aitor Fraga (Real Sociedad B).

Defensas: Juanlu Sánchez (Sevilla), José Ángel Carmona (Sevilla), Cristhian Mosquera (Valencia), Álex Francés (Girona), Rafa Marín (Nápoles), Dean Huijsen (Bournemouth), Javi López (Real Sociedad) y Hugo Bueno (Feyenoord).

Centrocampistas: Beñat Turrientes (Real Sociedad), Javi Guerra (Valencia), Pablo Torre (Barça), Marc Casadó (Barça), Robert Navarro (Mallorca) y Gerard Fernández “Peque” (Sevilla).

Delanteros: Diego López (Valencia), Raúl Moro (Real Valladolid), Alberto Moleiro (UD Las Palmas), Hugo Álvarez (Celta), Samu Omorodion (Oporto), Mateo Joseph (Leeds) y Roberto Fernández (Sporting de Braga).