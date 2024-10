Carlos Alcaraz tras ganar en Pekín: “Sinner demostró otra vez que es el mejor del mundo, al menos para mí "

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Tingshu Wang)

El título de Pekín ha caído del lado del español. Tras una final en la que ambos han pujado por llevarse el título y donde ambos han tenido momento en los que parecía claro que serían ellos quienes se llevaran la copa. Finalmente, ha sido Alcaraz quien ha conquistado el título. El primer set ha dominado el español, pero el italiano ha conseguido darle la vuelta, mientras que en el segundo ha sido todo lo contrario. Ya en el tercero el encuentro estaba tan igualado que han necesitado del tie break para decantar el partido y ha sido el español, quien se ha proclamado campeón.

Tras un encuentro muy igualado, Alcaraz, ya como campeón del torneo de Pekín, afirmó: “Él pudo ganar en dos sets, yo también, y en tres... Fue un partido muy igualado. Sinner demostró otra vez que es el mejor del mundo, al menos para mí”. A lo que añadía: “El nivel al que está jugando es increíble, altísimo nivel de tenis, de tiros, físico y mental. Es una bestia. Tuve mis oportunidades en el primer set y no las aproveché. Tres puntos de set que no convertí”.

Sin embargo, el español consideró: “Pero en general, estoy muy orgulloso de cómo gestione todo. Con un set abajo y muchas oportunidades, 4-3 en el segundo set, con un punto de break abajo también, fui capaz de volver...” Y concluye: “Para mí fue un partido realmente bueno y estoy muy contento de lo que hice en el tercer set después de que él me rompiera otra vez y darme la oportunidad de seguir y jugar con agresividad”. Lo que está claro es que ambos han derrochado un gran tenis en la pista, para mantener en vilo a los allí presentes, así como a lo espectadores que han seguido el partido desde la televisión. Una lucha de titanes como acostumbran a protagonizar.

Un partido marcador por el positivo de Sinner

El gran duelo entre Alcaraz y Sinner, el ya conocido como El Clásico del tenis, llegaba marcado por la polémica en torno al positivo del italiano por clostebol y, en especial, por la nueva decisión de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de apelar su exoneración. Aunque la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) lo había absuelto, la AMA solicita ahora una suspensión de uno a dos años. Será el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el encargado de determinar qué ocurrirá con Sinner, si le sancionan o no. Lejos de permitir que esto intercediera en su juego, Jannik alegó que volvería a cooperar en lo que fuera necesario, mientras seguía compitiendo al máximo nivel con el fin de mantener su corona de número uno del ranking de la ATP.

En un comunicado oficial, Sinner ha expresado su descontento y frustración por la reapertura del caso. “Me decepciona saber que la AMA ha decidido apelar el resultado de mi audiencia ante la ITIA después de que jueces independientes me exoneraran y me consideraran inocente. En los últimos meses, y a lo largo de este proceso, se han celebrado tres audiencias independientes en cada caso que han confirmado mi inocencia”, rezaba el mensaje del jugador.