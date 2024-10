Toni Freixa, exdirectivo del Barça, la lía en ‘El partidazo’ de COPE hablando de los supuestos pagos a los árbitros

Toni Freixa, exdirectivo del Barça. (@tonifreixa/X)

El Barça recibió al Young Boys el martes 1 de octubre en su casa. El segundo partido de Champions le dejó un mejor sabor de boca que su encuentro contra el Mónaco. Los de Hansi Flick estuvieron acertados de cara al gol y terminaron anotando un 5-0. La victoria no solo les reporta los tres puntos en su marcador, sino que les mantiene con vida de cara al partido contra el Bayern de Múnich del 23 de octubre.

No obstante, la victoria no fue lo único que destacó en la noche de Liga de Campeones. Toni Freixa, abogado y exdirectivo del Barça, conectó con el programa El Partidazo de COPE, presentado por Juanma Castaño y habló sobre los posibles pagos a árbitros. El culé estuvo presente en las tres últimas juntas directivas: Sandro Rosell, Joan Laporta y Josep María Bartomeu.

Freixa formó parte de las altas esferas del club durante una de las épocas más productivas de su historia, sin embargo, también estuvo en momentos con más sombras que luces. Concretamente, en el tiempo donde se enmarcaría el escándalo de los pagos azulgranas al exdirigente arbitral José María Negreira.

Pese a las investigaciones que se han realizado, no se ha podido demostrar que el dinero destinado por el quipo al vicepresidente del CTA fuera destinado a la compra de árbitros. Sí que existen informes técnicos que Negreira realizaba sobre los árbitros para el Barça. No obstante, las investigaciones han puesto en duda que dichos documentos valieran los casi 7,5 millones de euros que se pagó por ellos.

Lío con el Barça

En su intervención, Freixa habló sobre el tema y sembró la duda sobre los posibles pagos. “Siempre tengo miedo a los árbitros”, comentó. Pese a que no confirmó a ciencia cierta el delito, sí dejó caer que se podrían haber producido por esta cuestión. “Nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor que el club que lo tiene, que todo el fútbol español lo sabe”, indicó. Con sus palabras quiso hacer referencia al Real Madrid. “Ante esa situación se han podido cometer errores”, prosiguió.

El ex abogado de la junta del FC Barcelona, @tonifreixa, acaba de reconocer en directo que pagaban para condicionar a los árbitros pic.twitter.com/3kpBx2Xrl0 — Juanda Palacios (@JuandaRM7) October 1, 2024

Esta conversación derivó en el tema que ha ocupado la prensa deportiva durante muchos meses: Negreira. “Errores que un listillo... te estaba vendiendo un servicio de lobby. ‘No te preocupes que conmigo, te haré unos informes, te enseñaré como funciona y te irá mejor’”, apuntó, atribuyendo al vicepresidente esas palabras. Un presidente tras otro, tras otro, tras otro.. No se atrevían a quitarlo porque pensaban que nos iba a ir peor”, finalizó.

Recogida de cable

Pese a que se le vio muy confiado con sus palabras durante el programa, Freixa ha tenido que salir a desmentir sus propias palabras. “Nunca he reconocido pago a los árbitros porque NUNCA han existido. No pongáis en mi boca palabras que no he dicho. Os insto a rectificar de inmediato”, publicó el 2 de octubre por la mañana.

“Hoy toda la caverna poniendo en mi boca palabras que NUNCA he dicho. Tienen como misión encubrir al club-estado de lo que TODOS hemos visto toda nuestra vida. Y están dispuestos a cualquier cosa. A difamar, injuriar y calumniar también. La justicia los pondrá en su sitio”, publicó posteriormente.