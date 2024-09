Las huelgas de jugadores que ha vivido el fútbol español a lo largo de la historia

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Valencia - Metropolitano Stadium, Madrid, Spain - September 15, 2024 Valencia's Dimitri Foulquier in action with Atletico Madrid's Samuel Lino REUTERS/Violeta Santos Moura

Desde hace una semana, el runrún de una posible huelga de jugadores ha ido ganando fuerza día a día. En los últimos años, las lesiones y, en especial, las roturas de ligamentos se han multiplicado, atacando principalmente a aquellos equipos con un apretado calendario como Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Esta temporada con una competición más a conquistar el cúmulo de partidos y el poco tiempo de descanso entre ellos ya ha comenzado a tener su efecto en los vestuarios y los jugadores están empezando decir basta hasta esta extensión del calendario y aumento de los minutos.

El centrocampista del Manchester City, Rodri, fue el primero en poner sobre el tablero la posibilidad de qué los jugadores convocarán una huelga. “Si esto sigue así, no nos quedará otra opción. Es algo que nos preocupa”, aseguró hace unos días el jugador. A él se han sumado algunos de sus compañeros de profesión, como Dani Carvajal, quien afirmó: “Es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros somos los que tenemos que alzar la voz”. Hasta la fecha, todavía no han llevado a cabo ninguna actuación al respecto, aunque el sentir es que la huelga está cada vez más cerca. Sin embargo, esta no es ni la primera ni (probablemente) será la última que se convoque.

A lo largo de los años, el fútbol español ha sufrido varias interrupciones provocadas por huelgas de jugadores. Corría el año 1979 y en el mes de marzo los jugadores comenzaron a reclamar la abolición del derecho de retención, ser incluidos en la Seguridad Social y la supresión del entonces límite de edad, ya que en esa época solo los mayores de 23 años podían jugar en Tercera División. El parón duró dos semanas y tuvo el efecto esperado sentando un precedente para futuras reivindicaciones.

La década de los 80, marcada por las huelgas

La siguiente huelga de jugadores no se hizo esperar. En septiembre de 1981, tan solo dos años después, los jugadores decidieron convocar una nueva huelga que se prolongó durante dos semanas en las que negociaron el pago de las deudas pendientes. La primera jornada que no disputaron los jugadores se tuvo que recuperar más adelante, pero en la segunda los equipos decidieron alinear a los juveniles. Un año después, un nuevo parón amenazaba al fútbol español y se llevó a cabo, aunque esta vez, aunque tras la escasa acogida que tuvo, se vieron obligados a desconvocarla al día siguiente.

En 1984, una vez más, el inicio liguero estuvo marcado por la huelga de futbolista. Durante esos días negociaron el cobro de deudas y su participación en las negociaciones sobre los derechos de televisión. Una vez más, fueron los juveniles quienes tomaron las riendas y disputaron esas jornadas.

Una AFE con Rubiales al frente

En el año 2011, con Luis Rubiales al frente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los jugadores volvieron a ir a la huelga ante la falta de acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional (LFP) sobre el convenio colectivo. Rubiales fue el encargado de comunicar la decisión en rueda de prensa, acompañado por centenares de la talla de Iker Casillas, Carles Puyol, Xabi Alonso, Fernando Llorente o Javi Martínez. “Los futbolistas nos hemos unido y hemos dicho basta ya. Hemos tomado la decisión firme, unánime y responsable de convocar huelga para las dos primeras jornadas de Primera y Segunda División. La liga no dará comienzo hasta que se firme un nuevo convenio colectivo”, afirmó el entonces presidente de la AFE.

Precedentes hay muchos a lo largo de la historia. Cada vez ha sido un motivo lo que ha suscitado que los jugadores digan basta: los derechos de los jugadores, las deudas, el convenio, o como ahora el calendario. Probablemente, será en los próximos días cuando se conocerá si finalmente se lleva a cabo o, por el contrario, va cayendo en el olvido como esa idea que pudo ser y no fue.

