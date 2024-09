Bate el récord del mundo tras dislocarse el hombro pero pierde la medalla de oro por un equipamiento ilegal: “El dolor es atroz”

Roza Kozakowska, paraatleta polaca (Instagram @rozakozakowska).png

Los Juegos Paralímpicos son el mayor evento deportivo para atletas con discapacidad. Durante casi dos semanas se congregan los mejores representantes de cada país, donde se dan a conocer. Muchos de sus nombres han logrado hacerse un hueco entre los aficionados al deporte, pero sigue siendo un mundo desconocido para muchos.

Por ello, ciertas normativas son ajenas al público. Esto es lo que sucedió con Roza Kozakowska, la deportista polaca no pudo contener su alegría después de batir el récord del mundial y ganar el oro en lanzamiento de mazas F32. Sin embargo, no le duró mucho. La atleta se había dislocado el hombro y, pese al dolor, quiso estar presente en la cita olímpica. Pero, pocas horas después de su hazaña, le retiraron la medalla.

La delegación de Brasil, que había quedado cuarta, presentó una denuncia contra la campeona. En ella se alegó que el cojín de la silla de la polaca era ilegal. Esto le costó la descalificación y la anulación del lanzamiento de 31,30 metros. La polaca ya había ganado el oro en Tokio 2020 y era la titular del récord mundial (28,77 metros) y del olímpico (28,74 metros).

Debido a la noticia, el oro lo acabó heredando la tunecina Maroua Ibrahmi, que se quedó con el récord mundial gracias a su lanzamiento de 29 metros. En el podio la acompañaron la iraní Parastoo Habibi y la brasileña Giovanna Boscolo Castilho Gonçalves.

El equipo polaco apeló la decisión, pero fue rechazada. “Durante la noche, los brasileños presentaron una queja sobre el equipamiento de la polaca (en particular, el tamaño del cojín bajo su cabeza)”, comentó Michal Pol, secretario de prensa de la delegación polaca. “Lamentablemente, la protesta fue aceptada”, asumió.

Roza Kozakowska en su Instagram. (@rozakozakowska/Instagram)

La delegación de Polonia emitió un comunicado respecto al tema. “El comité de apelación se reunió hoy antes del mediodía, lamentablemente su decisión fue desfavorable para nosotros. Tomamos nota de esta decisión, tales son las leyes del deporte y sus estrictos procedimientos, debemos vivir con ello. Después de los Juegos, cuando las emociones comprensibles hayan disminuido, se iniciará una investigación transparente y exhaustiva para aclarar la situación”, informaron.

El dolor que vale un récord

Roza Kozakowska, al igual que el resto de atletas, tiene como objetivo mejorar en cada actuación que completa. No obstante, esto provoca que el cuerpo vaya al límite y, que en ocasiones, no aguante la presión y la exigencia. La polaca ha dado mucho por llegar a París, ya que en el camino se dislocó el brazo mientras entrenaba.

Pese a la lesión, decidió seguir adelante y participar en los juegos. Solo pudo realizar dos lanzamientos antes de tener que retirarse: “El dolor era insoportable”, comentó de camino al hospital. “Si hubiera sabido que había batido el récord mundial, no habría vuelto a lanzar. Mi brazo volvió a soltarse de mi hombro. Si no fuera por la piel, probablemente habría volado”, se sinceró. En principio, tenía pensado participar en la prueba de lanzamiento de peso el miércoles 4 de septiembre. “¡Espero recuperarme, competir y no decepcionarlos!”, afirmó.