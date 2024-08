Usman Garuba, el hijo pródigo del Real Madrid, regresa en plena fuga de talento

Usman Garuba posando con la camiseta del Real Madrid. (@RMBaloncesto/X)

Después de muchos rumores, Usman Garuba anuncia que volverá a vestir la camiseta del Real Madrid. El canterano blanco firma para las próximas tres temporadas, por lo que el WiZink Center de Madrid será su casa hasta el 30 de junio de 2027.

El pívot, de 2,03 metros, comienza su segunda etapa en el club español tras su paso por la NBA. En 2021 fue elegido en el puesto número 23 del draft, y pasó a formar parte de los Houston Rockets. Tras 75 partidos, le traspasaron en 2023 a los Hawks, aunque no llegó a vestir sus colores. Lo enviaron directamente a los Warrios de Curry.

Antes de marcharse a París, para participar en sus segundos Juegos Olímpicos, el español dejó pistas de cuál podría ser su futuro cercano. Cuatro emoticonos empleó el deportista para sembrar la duda: back, soon, un círculo blanco y unas manos que piden por favor. El 16 de julio, dos días después del primer mensaje, publicó en su cuenta de X (antiguo Twitter) una foto entrenando con la selección en la que se veía el escudo del Real Madrid.

Garuba llegó en 2013 y se formó en las categorías inferiores del equipo de la capital. Durante su paso fue campeón de España infantil, cadete y júnior, así como ganador de dos Minicopas y la Copa de Europa júnior en 2019. Ese año debutó con la primera plantilla, con la que levantó una liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

“¡Muy contento de volver a casa! Deseando mostrar mi mejor versión de nuevo y darlo todo por esta camiseta que me ha dado tanto desde los 11 años. Lucharemos para ganar todos los títulos y dejar este club en lo más alto”. Con esta frase el jugador hacía oficial su vuelta en redes sociales.

Garuba llega y Yabusele se va

Irónicamente, el jugador francés llegó al Real Madrid en 2021 para cubrir el hueco que dejaba La Pantera de Azuqueca. En 2024, la situación es completamente inversa. Guerschon Yabusele salió de la NBA en 2019 y sin galones, se despidió de la competición americana en los Boston Celtics y regresa, ahora, a los Sixers a sus 28 años.

Yabusele en los Juegos Olímpicos de París 2024. (Evelyn Hockstein/REUTERS)

El ala-pívot seguía teniendo un año más de contrato con el club blanco. Sin embargo, el buen desarrollo de su baloncesto durante los Juegos Olímpicos fue un escaparate perfecto para llamar la atención en Filadelfia. Sobre todo después de la final contra el Dream Team de Curry, LeBron, Durant y compañía.

Todo apunta a que Yabusele le pagará al Real Madrid los 2,5 millones de su cláusula y firmará con los Sixers para una temporada. Su nuevo equipo solo podrá aportar un máximo de 850.000 dólares para liberar al jugador. El objetivo del francés es lucirse esta temporada para tratar de alcanzar un mejor acuerdo el próximo verano.

Pese a que todavía no hay confirmación oficial, el pívot publicó el domingo 11 de agosto un mensaje en sus redes sociales dejando claras sus intenciones. “Been waiting for a 2nd chance… I’m ready (he estado esperando una segunda oportunidad... Estoy preparado)”.