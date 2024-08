Quién es Marta Huerta de Aza, la primera árbitra principal que dirigirá un partido de fútbol profesional masculino en España

Marta Huerta de Aza. (REUTERS/Cathrin Mueller)

El Plantío, Burgos, pasará a la historia del fútbol español como el primer escenario en el que una mujer se pondrá en el puesto de árbitro principal. Marta Huerta de Aza se convertirá en la primera mujer en la historia de nuestro fútbol en dirigir un partido masculino. Lo hará en el Burgos CF - FC Cartagena

La RFEF, La Liga y los equipos implicados, especialmente el Burgos, se muestran encantados con esta decisión. “¡Un orgullo que El Plantío sea el escenario de esta gran noticia!”, declara el equipo burgalés.

🚩Este domingo, nuestro estadio será testigo de un momento histórico para el fútbol profesional en España

⚽️ Marta Huerta de Aza debutará como la primera árbitra principal española en la historia del fútbol profesional masculino

👏 ¡Un orgullo que El Plantío sea el escenario de… pic.twitter.com/ejTs2vqatX — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) August 14, 2024

Ahora, solo queda esperar a las 19:30 horas para escribir historia el domingo 18 de agosto en burgos. Pero, ¿Qué sabemos de Marta Huerta de Aza?

Marta Huerta Aza, nativa de Palencia, es una mujer de 34 años asentada en Tenerife que lleva una gran parte de su vida en el mundo del arbitraje. La palentina empezó su carrera en el mundo del silbato en su adolescencia, cuando apenas tenía 15 años. Desde ese instante, Marta sabía de la dificultad que conlleva el ser mujer en un mundo que posee un estigma muy masculinizado en este deporte llamado fútbol. Sin embargo, la joven colegiada no se arrugó, y quiso seguir en el arbitraje sin ponerse ningún tipo de límites y bajo una superación diaria de trabajo y esfuerzo.

Once años después, aquella joven que empezó con 15 años, ya tenía 26 años y una madurez futbolística adquirida que la permitieron conseguir un hito que todo miembro arbitral desea conseguir en su carrera: ser árbitra internacional. En ese sentido, Marta ya ha sido parte del equipo arbitral de torneos internacionales por selecciones. En el año 2022, la palentina tuvo el honor de ser una de las colegiadas presente en Inglaterra para la Eurocopa, en la que dirigió el choque de apertura entre Inglaterra y Austria en el reconocido estadio inglés apodado como “El teatro de los sueños”, Old Trafford. También en ese año, 2022, fue encargada de dirigir partidos del Mundial femenino sub-20. Un año después, en año de Mundial, la árbitra española fue seleccionada para formar parte del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda, donde la Selección Española Femenina se alzó con el trofeo. Finalmente, en selecciones, también estará presente este verano en el Mundial sub-20 de Colombia, en septiembre de 2024

Marta Huerta de Aza en la semifinal de Champions. (REUTERS/Manon Cruz)

Además de torneos por selecciones, la española también ha dirigido partidos internacionales de clubes. En su palmarés destaca la semifinal de la UEFA Liga de Campeones femenina, un partido que la UEFA suele asignar a los mejores árbitros del continente.

Sin embargo, no todo han sido facilidades y éxitos. Allá por el 2021, Marta tuvo que sufrir la falta de regulación de los derechos del colectivo del fútbol femenino, reconocidos no hasta hace mucho. La palentina, embarazada, tuvo que interrumpir su carrera por su gestación y para atender al bebé recién nacido. Ante esa falta de regulación de derechos, Marta no obtuvo ningún tipo de remuneración por parte del arbitraje. De hecho, ella es una de las impulsoras de ese alzamiento de voz del fútbol femenino en aquella huelga pasada que supuso el gran cambio. No obstante, durante esa baja de maternidad, la árbitra siguió su formación constante, tal y como todos los árbitros hacen para ir actualizándose. Incluso, se machacó físicamente para regresar lo antes posible en el mejor estado de forma.

🗣 Charla informativa de Marta Huerta de Aza, colegiada de @LaLiga #HYPERMOTION, con la plantilla del #CDTenerife sobre las novedades en el reglamento de juego para la temporada 24/25.#AmorEterno pic.twitter.com/jqqGvRXGju — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) August 16, 2024

Ahora, su vida ha dado un vuelco y da el salto al fútbol profesional masculino desde la segunda división española: liga Hypermotion. No obstante, Marta deberá llevar a la par sus tareas de colegiada de fútbol femenino con este nuevo reto de fútbol masculino. Así, buscará aumentar su palmarés de finales en las que ya tiene una final de Copa de la reina y dos de Supercopa de España.