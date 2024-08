La influencer Luana Alonso niega que el Comité Olímpico Paraguayo le pidiese dejar la Villa Olímpica: “Nunca me expulsaron”

Luana Alonso en los Juegos Olímpicos de París 2024

Luana Alonso no ha destacado especialmente dentro de la piscina, pero ha acaparado todos los focos igualmente. La nadadora paraguaya quedó fuera en las eliminatorias de los 100 metros mariposa tras llegar en sexto puesto. Tras esto, anunció que se retiraba de la natación por el momento, pese a tener 20 años: “No es un adiós, es un hasta pronto”.

Además de deportista, la paraguaya es influencer. Acumula más de 670 mil seguidores en Instagram y cerca de medio millón en TikTok. Tras el fin de su paso por los Juegos Olímpicos, Alonso decidió recorrer la capital gala y compartir su excursión a través de sus redes sociales. No obstante, esto no agradó a la delegación de su país.

Esta situación provocó que se difundiera el rumor de que la atleta había sido expulsada del equipo y de la Villa Olímpica. Sin embargo, la propia nadadora ha confirmado que esto no ocurrió así y que fue ella misma la que decidió irse: “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”.

El Comité Olímpico de Paraguay confirmó esta situación: “Fue una decisión personal que tomó. Es todo”. Como recoge Le Parisien, el COP informó de que “se retiró de la natación y por eso se fue. (...) Ella nunca fue excluida. Cuando dejó de hacerlo (nadar), empezó a comportarse como una individualista y no como un miembro de un equipo. Esto es lo que incomodó a los demás deportistas y a la delegación. Es todo. No hay gran drama”.

Respuesta de Luana Alonso (@luanalonsom, Instagram)

Una historia mal contada

Larissa Schaerer, jefa del grupo de Paraguay y extenista, confirmó que la presencia de Luana Alonso estaba incomodando al resto de deportistas de su país. En Tokio 2020, donde los atletas tuvieron que abandonar las instalaciones tras su última prueba, debido al COVID-19. No obstante, en París 2024 los participantes pueden permanecer en la Villa Olímpica hasta el final de los Juegos Olímpicos, siempre que el Comité Olímpico de su país lo permita.

En este caso, la nadadora finalizó su prueba el 3 de agosto, pero aprovechó su estancia en París para hacer turismo y pernoctar con el resto de la expedición. “Lo único que le pidió Larisa fue que notificara su salida por escrito y que enviara un correo electrónico, eso es todo”, especificó el COP.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ahí que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, confirmaron en un correo electrónico remitido a los medios locales.

Entre sus salidas estuvieron la Torre Eiffel, así como otros monumentos históricos de la capital de Francia. Aunque la escapada más destacada fue su viaje a Disneyland París. Por esta razón, se consideró que podría distraer al resto de competidores paraguayos que siguen luchando en los juegos.

