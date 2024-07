Luis de la Fuente, de la crisis por Rubiales y la derrota contra Escocia a hacer historia en la Eurocopa

Luis de la Fuente celebra el pitido final: España, campeona de la Eurocopa. (Reuters/Wolfgang Rattay)

Luis de la Fuente ha hecho historia con la Selección de España y no solo por haberla dirigido hacia la consecución de la Eurocopa 2024 que se ha celebrado en Alemania. A sus 63 años, el entrenador de Haro (La Rioja) ha sido el artífice de que el equipo nacional gane todos y cada uno de los partidos, pasando además por encima de las principales potencias del fútbol continental, entre ellas todas las campeonas del mundo que había en el torneo: Italia, Alemania, Francia y este domingo, Inglaterra. Pero su todavía breve camino como técnico de la absoluta no ha sido fácil. De hecho, estuvo cerca de desbaratarse casi antes de comenzar, principalmente por un aplauso y después, por una derrota.

De la Fuente ya sabía lo que era ganar una Eurocopa sub-19 y sub-21, y también una plata olímpica, en Tokio 2020. Y buena parte de ese trabajo se ha visto reflejado en una convocatoria en la que ha contado con jugadores que le han acompañado en sus éxitos, como Mikel Oyarzabal, que ha marcado el 2-1 definitivo ante Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, sede de la final. Con todo, se hizo con el cargo de seleccionador tras la era Luis Enrique entre dudas sobre si daba la talla, sin palmarés en clubes. A esto se añadieron dos traspiés que por poco no le costaron el cargo. Nada hacía presagiar lo ocurrido este torneo.

En la recordada rueda de prensa de Luis Rubiales el pasado agosto exclamando que no iba a dimitir -con motivo del beso no consentido a Jenni Hermoso-, De la Fuente fue uno de los más entusiastas en los aplausos al ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, que en estos momentos, en términos judiciales, tiene en ese beso el menor de sus problemas. El riojano trató de explicarse, aún sin tablas con los grandes medios de comunicación, y su puesto se tambaleó. El seleccionador de la femenina, Jorge Vilda, cayó; él era el siguiente, pero acabó amnistiado y con margen, eso sí estrecho, para entrenar a la Selección.

Luis de la Fuente, manteado por sus jugadores tras ganar la Eurocopa. (Reuters//Kai Pfaffenbach)

Su única derrota

Y pronto llegó su primera derrota, en el segundo partido, y fue dura. La única hasta la fecha. Fue contra Escocia el 28 de marzo en el estadio Hampden Park de Glasgow. De nuevo contra las cuerdas, estaba a un nuevo mal resultado de que la presión acabara con su sueño. Pero el trabajo dio fruto, y los siguientes fueron goleadas a Georgia y Chipre, y el título de la Liga de Naciones. Tenía crédito para llegar a la Eurocopa y parecía que las ideas claras: un capitán, Álvaro Morata; varios hombres de confianza, como el mencionado Oyarzabal; y una generación prometedora, como la liderada por Nico Williams y Lamine Yamal, el héroe contra Francia.

Manteado por sus jugadores, De la Fuente ha convencido hasta a los más incrédulos, con una España que llegó sin estrellas salvo Rodrigo Hernández que termina la Eurocopa con varias más, Yamal la principal. Él mismo admite que ha sacado en buena parte de los casos un rendimiento de los jugadores mejor que en sus equipos y ha mostrado personalidad. Pese a su aparente perfil bajo, confeccionó y ha desplegado onces titulares atendiendo solo a su criterio, no a la presión, o de otro modo Morata no habría jugado, o Marc Cucurella no habría ganado la posición a Alejandro Grimaldo tras su temporada en el Leverkusen de Xabi Alonso. O no habría convocado a Oyarzabal, el hombre de la final. Con su idea, España ha alzado el título.

Luis de la Fuente, en su última rueda de prensa antes de la final contra Inglaterra.

Ahora, De la Fuente es dueño del banquillo sin discusión al menos hasta el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y su España está entre las favoritas por méritos propios.