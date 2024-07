Alcaraz, tras ganar la final de Wimbledon: “Era 40-0 pero me veía aún muy lejos. Djokovic es un luchador increíble”

El tenista español, Carlos Alcaraz (REUTERS/Hannah Mckay)

Carlitos ha hecho lo propio y ha vuelto a conquistar el título de Wimbledon tras pasar por encima de Novak Djokovic. Hace un año, Alcaraz hacía historia en el torneo inglés y ha conseguido repetir la gesta ante el serbio para llevarse la copa por segunda vez consecutiva tras pasar por encima de Djokovic y llevarse el partido con un 6-2, 6-2 y 7-6. Carlitos ha vuelto a escribir su nombre en los libros de historia del torneo inglés, ha vuelto a alzar la copa al cielo de Londres y ha vuelto a ponerse la corona de campeón de Wimbledon. Sin embargo, ha asegurado que en ningún momento ha dado el partido por ganado, dado que enfrente tenía un “luchador increíble”.

Alcaraz llegaba al encuentro como vigente campeón y tras haber conquistado Roland Garros hacía tan solo un mes. Llegaba con confianza y liberado totalmente de los fantasmas en torno a la lesión de su antebrazo, pero siendo consciente de sus puntos débiles: las desconexiones en los partidos; esas que le han hecho perder puntos, llegar a tie break e incluso perder algunos sets. Djokovic, por su parte, llegaba al torneo in extremis, después de ser operado del menisco de su rodilla. El serbio sembró las dudas sobre si participaría en esta edición hasta casi el día antes de que arrancara el torneo inglés, dado que no quería caer en primera ronda por no estar en plena forma.

En rueda de prensa posterior al partido, Carlitos ha asegurado: “Era 40-0 pero me veía aún muy lejos. Djokovic sé que es un luchador increíble, sabía que iba a tener sus oportunidades. Intenté ganar el punto con el servicio, pero no pude”. Y es que ha sido necesario un tie break para poder decidir quien se llevaba el tercer set: “Ha sido difícil he intentado estar tranquilo, llegar al tie break y jugar mi mejor tenis, es en todo lo que he pensado. Me alegro haber encontrado la solución”.

El español se llevaba el partido tras ganar por 7-4 en el tie break y volver a cumplir el sueño que tenía de niño: “Es un sueño para mí ganar este título. Hice una entrevista con once años diciéndolo, así que he cumplido el sueño. Esta es la pista más bonita, el torneo más bonito y el trofeo más bonito”. Y lo cierto es que no lo ha cumplido una vez sino dos, dado que el año pasado ya conquisto este torneo ante el mismo rival: Novak Djokovic.

Un mensaje a la selección española

Este domingo también se disputa la final de la Eurocopa y el tenista no ha dudado en mandar un mensaje a la selección española: “Yo ya he hecho mi trabajo, así que veremos”. Y añadía: “Va a ser un partido muy difícil y voy a verlo”. La Roja se enfrenta a Inglaterra, tras una competición impecable en la que se ha alzado con la victoria en todos los partidos que ha disputado. Ganar la final y levantar la copa al cielo de Alemania sería la guinda perfecta para el deporte español.