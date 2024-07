El dardo de Pedro Rodríguez a Luis Enrique por su salida del Barça: “Era el club de mi vida y llevaba ahí muchos años”

Pedro Rodríguez vistiendo la camiseta de la Lazio en un partido de Serie A

Pedro Rodríguez, más conocido como Pedrito, milita actualmente en las filas de la Lazio. No obstante, el exazulgrana se pasó la noche del 11 de julio por el canal de Twitch de Jijantes. Durante la charla con Gerard Romero comentó cómo había sido su salida del club catalán.

El tinerfeño llegó al conjunto blaugrana en 2006, como jugador de las categorías inferiores. Hasta que en 2008 subió al primer equipo del Barcelona, donde permaneció hasta su salida en 2015. “Fue una época increíble para mí. Jugar con Messi, Xavi, Andrés (Iniesta)... Ellos también hicieron que yo pudiera marcar en todas las competiciones”, comentaba el extremo derecho.

Entre 2008 y 2015 anotó un total de 99 goles. “Me quedé a un gol de los 100 con el Barça. Cuando estaba Xavi le decía que me llevara para tirar un penalti y me iba. Me quedó una espinita de poder cerrar esta historia”, bromeaba el futbolista.

Una marcha difícil

Pese a que las últimas dos temporadas en el Barça no fueron su época más explosiva, Pedrito no quería abandonar el club. “Mi salida del Barça fue difícil porque era el club de mi vida y llevaba ahí muchos años. El presidente estaba conmigo, pero el entrenador no tanto. Me gusta como salí, con el cariño de los compañeros y la afición”, confesaba a Jijantes.

En ese momento Luis Enrique era el que se sentaba en el banquillo del Camp Nou. La falta de gol desde la llegada del asturiano supuso que el 20 de agosto de 2015 el club azulgrana confirmara su traspaso al Chelsea por 27 millones de euros más otros 3 millones en variables.

Luis Enrique, entrenador del PSG (EFE)

Durante su etapa en el club catalán ganó tres Champions, dos Mundiales de Clubes, cinco ligas, tres Supercopas de Europa, tres Copas del Rey y cinco Supercopas de España. Además, también formó parte de la expedición española en el Mundial de 2010 y en la Eurocopa de 2012.

Precisamente se acordó de Sudáfrica 2010: “Lo recuerdo con nostalgia, momentos únicos con los compañeros. Es una pena que pase tan rápido y que lo disfrutes tan poco, no creo que hayamos celebrado tanto el mundial como debíamos, pero con el paso del tiempo se valorará más. Es lo que pasa en el mundo del futbol. Cuando todos nos retiremos nos reencontraremos y será muy bonito”.

El futuro es incierto

El tinerfeño juega, actualmente, en la Lazio, en la Serie A italiana. No obstante, su contrato termina en 2025 y, a sus 36 años, todavía no se sabe cuál va a ser su decisión. A lo largo de su carrera ha pasado por el Barcelona, Chelsea, Roma y Lazio, pero no se le ha visto jugar bajo el escudo del Tenerife: “Me preguntan mucho si voy a retirarme en el Tenerife, pero es complicado por un tema fiscal que tengo, familiar, los niños en Barcelona... he hablado con el club algunas veces, pero ya se verá”.

Lucas Pérez con la camisera del Deportivo de La Coruña

Al igual que han hecho otros compañeros como Lucas Pérez o Santi Cazorla, el sueño de los aficionados es ver a la estrella de su tierra retirándose en el equipo de la ciudad. El delantero dejó el Cádiz, todavía en Primera División, por marcharse a un Deportivo de La Coruña en Primera RFEF. En la temporada 2024/2025 jugará en Segunda División.

Por su parte, Cazorla regresó al Oviedo 20 años después. El doble campeón de la Eurocopa volvió al equipo donde comenzó su carrera después de una parada de tres años en el Al-Sadd SC qatarí. Tras una temporada llena de éxitos, el veterano no pudo llevar a su equipo a Primera tras caer contra el Espanyol en la final del playoff.