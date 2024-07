Dani Olmo, el hombre de España: del banquillo a marcar el primero gol del partido ante Alemania y dar la asistencia de la victoria

El jugador de la selección española tras marcar el primer gol ante Alemania (REUTERS/Heiko Becker)

España ya está en semifinales de la Eurocopa. La selección española ha conseguido decir adiós a la maldición del anfitrión y acabar con Alemania para poder seguir soñando en la competición europea. Las palabras de Joselu se han hecho realidad y han conseguido retirar a Toni Kroos antes de lo que al alemán le habría gustado. Y lo cierto es que si esto ha sido posible ha sido gracias a un hombre que se ha echado el equipo a la espalda y como director de orquesta ha liderado el ataque español: Dani Olmo. El centrocampista española saltaba al césped tras la lesión de Pedri, pero no le ha importado. Rápidamente se ha metido en el partido para protagonizar el primer tanto de los españoles y asistir a Mikel Merino en el gol de la victoria.

Era una de las grandes incógnitas del partido, si Luis de la Fuente metería en el once inicial a Pedri u optaría por elegir a Dani Olmo, dado que ante Georgia realizó una buena actuación, mejor que la del jugador del Barcelona. Sin embargo, los titulares han sido los mismos que en el partido de octavos, es decir, el diez de la selección española comenzaba el encuentro desde el banquillo. Una cuestión que no tardaría mucho en cambiar, dado que a los pocos minutos de comenzar el partido una entrada dura de Toni Kroos lesionaba a Pedri. Calentamiento exprés y entrada al campo.

Se presentaba ante Dani Olmo una oportunidad única para demostrar su valía y tratar de arrebatarle la titularidad a Pedri. Y así ha sido. El centrocampista se ha echado el equipo a la espalda, ha cogido la batuta y ha dirigido a los españoles en todos los ataques que han protagonizado. Olmo estaba registrando un magistral partido, pero el tanto no llegaba. Y con el marcador 0-0 se han ido al descanso. Sin embargo, no tardaría mucho en demostrar que Luis de la Fuente no se equivocaba al ponerle sobre el césped, no se equivocaba al confiar en el para ocupar el puesto que dejaba Pedri.

En el minuto 51 de la segunda parte, Lamine Yamal ponía un gran centro al área que Dani Olmo mandaba al fondo de la red de la portería de Neuer. Dani Olmo adelantaba a los españoles y daba alas a los aficionados que ya soñaban con las semifinales. La Roja tenía un pie en la siguiente ronda y era gracias al centrocampista español. Faltaban todavía 40 minutos, demasiado tiempo para cantar victoria. El diez no ha dejado de intentarlo en ningún momento. Por el centro, en banda, en punta, Dani Olmo estaba en todos los puntos del campo para desesperar a los alemanes y tratar de hacer el segundo gol que cerrara el encuentro.

El jugador de la selección española tras marcar el primer gol ante Alemania (EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

Pero no ha sido así, sino todo lo contrario. En el último minuto de partido, Wirtz ha vuelto a poner el encuentro en tablas para extender el encuentro hasta la prórroga, donde los temidos penaltis comenzaban a resonar en la cabeza de todos los presentes en el estadio. Sin embargo, Dani Olmo tenía otros planes en mente.

El pase de la victoria

Entrados ya en los último minutos de la prórroga, ni España ni Alemania han bajado los brazos, sino todo lo contrario. Ha sido un tira y afloja entre las dos selecciones que no han dejado de crear ocasiones en ningún momento. Y en una de las jugadas de España, Dani Olmo ha cogido el balón en el izquierda para poner un centro al área, justo a la cabeza de Mikel Merino, que ha hecho el gol de la victoria. Una asistencia para la historia, para meter a España en semifinales, para levantar a todos los aficionados españoles y hacerles vibrar con su magistral centro.

Dani Olmo ha sido el hombre del partido de España ante Alemania y así se los han reconocido cuando el árbitro a pitado el final del encuentro en el minuto 125. Ha sido suplente en el partido para reivindicar que su sitio está entre los titulares de España.