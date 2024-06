Lío por las plazas de Nadal y Carreño en los Juegos Olímpicos: “Es una injusticia”

El tenista español Pedro Martinez en el partido de segunda ronda de Roland Garros (REUTERS/Yves Herman)

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina. En algunas disciplinas, todavía quedan plazas por asignar. En el caso del tenis, se conocen los nombres que estarán representando España en este espectacular evento que se celebra cada cuatro años. Sin embargo, el lío sobre la asignación de las plazas está servido.

El que no tiene ningún tipo de duda de que estará liderando será Carlos Alcaraz, número tres del mundo, que ya está en cuartos de final de Roland Garros. Tampoco hay dudas del número uno del mundo de dobles, Marcel Granollers. Lo que alimenta las expectativas de medalla para el grupo nacional.

Roland Garros es el último Grand Slam que puntuaba para determinar qué tenistas acudirán a la cita olímpica. Rafa Nadal y Pablo Carreño no pasaron la primera ronda del segundo Slam de la temporada. Cada Comité Olímpico puede clasificar hasta 12 tenistas -seis por sexo-, representados por un máximo de cuatro jugadores -los mejores clasificados en el país- en cada cuadro individual, dos inscritos en el cuadro de dobles y solo una inscripción en dobles mixtos. De acuerdo a esta regla, ni Nadal ni Carreño, por su posición en la clasificación ATP, estaría en la cita olímpica.

El ranking protegido de Nadal y Carreño

En el caso del ranking ATP, el que lidera en España es Carlos Alcaraz (3º), seguido de Alejandro Davidovich (32º), Pedro Martínez (48º) y Roberto Carballés (63º). Sin embargo, de estos cuatro mejor clasificados, solo irán los dos primeros, pues tanto Martínez como Carballés serán sustituidos por Nadal (275º) y Carreño (1.049º). Estos dos, harán uso de su ranking protegido, posición 9 y 18 respectivamente, lo que les permitiría estar en París este próximo verano. Esta condición les permite disputar hasta nueve torneos, en el caso de Nadal, después de que cayese en el ranking por su lesión en el Open de Australia 2022, y en el de Carreño por su tendinitis.

Clasificación de los españoles para la asignación de plazas para los Juegos Olímpicos 2024 (ITF)

“El ranking protegido es una injusticia”

Pedro Martínez, número 48 del ranking ATP y tercer español mejor clasificado, expresó a Relevo su desacuerdo con esta situación: “En este caso el ranking protegido es una injusticia porque ninguno de los dos se ha perdido unos Juegos Olímpicos por haber estado lesionado, más allá de que sea Rafa, que todos queremos verlo en los Juegos Olímpicos, incluido yo como aficionado”. “No lo veo del todo justo. Es como si yo me lesiono ahora y en cuatro años utilizo el ranking protegido en los Juegos de Los Ángeles”, añadió a su queja.

“Los juegos son un evento especial y creo que este año me merezco ir a los Juegos Olímpicos. Y no ir por una situación así, es un poco injusto. Pero no lo puedo controlar y ya está. Me hacía mucha ilusión ir a unos Juegos Olímpicos y más aquí en París”, manifestó su desacuerdo ante la situación, pero asumiendo que no hay nada más que pueda hacer al respecto, solo esperar que por lesión alguno de los dos no pueda finalmente viajar a París.

La única esperanza para poder estar en los Juegos este año es que elijan a Pedro Martínez para disputar los dobles junto a Marcel Granollers. Las parejas deben ser aprobadas por David Ferrer. El dobles Nadal-Alcaraz está más que confirmado, pero para la segunda, a Pedro Martínez todavía le queda una esperanza. “Marcel puede elegir, tengo que hablar con David y preguntarle un poco por la situación. Es un tema que tengo que intentar luchar por tener una plaza porque realmente creo que la merezco”, insiste Pedro Martínez. “Vengo haciendo un gran trabajo y he ganado muchos partidos este año. Pero si no depende de mí, no lo puedo controlar”.