Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open: fecha de estreno en segunda ronda

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Susana Vera)

Carlos Alcaraz renunció a Montecarlo por problemas en su antebrazo derecho. Tampoco estuvo en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona, con el objetivo de recuperarse al 100% y poder estar esta semana en el segundo evento Ibérico de la temporada, el Mutua Madrid Open. Este torneo supondrá el regreso del español y su debut en la gira de tierra batida, con próximas paradas en Roma y en el tan esperado Roland Garros.

El español, que llega como número tres del ranking, ha caído en el cuarto cuadrante del cuadro, con un camino bastante amable. Al no tener que disputar la primera ronda, por su privilegiada posición en la clasificación mundial, Alcaraz aparecerá directamente en la segunda contra Shevchenko, a quien debería superar sin problema, si la lógica impera. Musetti, Struff, Humbert son otros de los tenistas que se encuentran por la parte del cuadro del español. En cuartos de final, Andrey Rublev u Holger Rune serían dos de los favoritos para medirse con Alcaraz, antes de unas hipotéticas semifinales con el alemán Alexander Zverev. En la final se encontraría a uno de sus máximos rivales en estos momentos, como es el italiano Jannik Sinner, quien le arrebató la segunda posición, o quién sabe si, finalmente, Nadal consigue superar sus obstáculos y protagonizar una final española.

Te puede interesar: Este es el cuadro de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en Madrid

En el Media Day celebrado el martes en la Caja Mágica, y donde estuvo presente Infobae España, Carlitos avisó: “A mí me encanta competir y cuando me salto una competición me duele. El estar en casa recuperando es una sensación dura para mí. Barcelona es un torneo muy bonito y me dolió no estar. Tengo muchas ganas de volver a la pista y jugar un partido oficial después de Miami”.

Carlos Alcaraz & Rafa Nadal share a high five in Madrid 👋



pic.twitter.com/Ve2GMH52cz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 24, 2024

Sin embargo, Alcaraz prefería mantenerse cauto y no “dar nada por hecho”. “Hoy he entrenado con un poco más de intensidad y las cosas han ido bastante bien. He tenido buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no quiero meterme en problemas conmigo mismo diciendo que voy a jugar al 100 por 100 y voy a ganar porque no lo sé y no quiero dar nada por hecho”, apuntó el español sobre su estado físico actual.

En la final, aunque la balanza se decanta por el italiano, hay una pequeña posibilidad de que sea Nadal el que esté en el último duelo. “Sería algo grande poder jugar la final con Rafa aquí en Madrid, no te voy a negar. Yo creo que para todo el mundo también desea ese partido. Ojalá se dé, ojalá se dé. El tenis es complicado, cada día te puedes sentir de una manera, cada partido es un mundo, nunca puedes dar nada por ganado, nada por hecho. Estoy seguro de que él va a luchar cada partido, porque quiere estar en una final, obviamente, y más aquí en Madrid, que le hace ilusión. Y yo igual, voy a luchar cada partido, a intentar estar a mi 100%, jugar a un buen nivel para intentar clasificarme para esa final”, zanjó sobre su deseo de protagonizar un duelo español en esa final madrileña.

La autocrítica más dura de Alcaraz tras caer contra Medvedev en el US Open: “No soy lo suficientemente maduro”

¿Cuándo y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en segunda ronda del Mutua Madrid Open?

El encuentro de segunda ronda de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2024 está previsto para el próximo viernes 26 de abril en el Estadio Manolo Santana, no antes de las 16:00. El torneo entero se podrá seguir en directo a través de la plataforma de pago Movistar+, en sus diferentes canales. Además, RTVE cuenta con los derechos de emisión del torneo masculino, por lo que los partidos de los dos españoles, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, se podrán seguir por televisión en abierto.