El drama económico del Atlético de Madrid: este el dinero que perdería si no entra en Champions League

La situación del Atlético de Madrid en la Champions League se encuentra en el límite, pues su participación en la próxima temporada no está todavía asegurada. A pesar de estar en la cuarta posición, todavía no tiene ventaja suficiente respecto a su principal perseguidor, el Athletic Club, para asegurar su presencia en la conocida competición europea.

La presencia del equipo rojiblanco en los cuartos de final de la actual temporada le ha permitido embolsar una significativa suma de 70 millones de euros, destacando la importancia financiera de mantenerse competitivo en el plano internacional. Además, el Atlético ha logrado una victoria estratégica al asegurar su lugar en el Mundial de Clubes, en detrimento del FC Barcelona. Esta clasificación no solo refuerza el estatus internacional del club, sino que también supone una ganancia directa de 50 millones de euros, simplemente por participar. Esta cantidad podría incrementarse aún más si el equipo consigue proclamarse campeón del torneo.

Sin embargo, la amenaza de no clasificarse para la próxima Champions League ensombrece estas conquistas financieras. De no lograr la clasificación para la temporada que viene, el Atlético de Madrid se enfrentaría a una pérdida potencial de 18,6 millones de euros, cantidad correspondiente a los ingresos por participación en la competición -ligeramente superior a la de esta campaña, que ha sido de 15,64 millones-. Si se considera la posibilidad de alcanzar nuevamente los cuartos de final, como en la presente temporada, la cifra total a perder rondaría los 40 millones de euros. Además, sería la primera vez después de once años que el conjunto madrileño no disputaría la Liga de Campeones.

En el aspecto financiero, la UEFA ha reconocido el rendimiento sostenido del Atlético a lo largo de las últimas diez temporadas, otorgándole 31,8 millones de euros por su posición en el ranking. Esto, sumado a los ingresos por su participación en las competiciones, se eleva a 70 millones de euros, sin incluir los ingresos del ‘market pool’ -valor proporcional de cada mercado televisivo, que ronda los 10 millones a repartir entre los equipos españoles, según su posición y rendimiento-.

Once años seguidos en Champions

Desde la temporada 2013-2014, el Atlético de Madrid ha mantenido una presencia constante y destacada en la Champions League. La trayectoria del equipo en este periodo ha estado marcada por momentos significativos y avances destacados en el torneo.

En la temporada 2013-2014, el Atlético de Madrid alcanzó la final de la Champions League, un logro que no conseguía desde 1974. En esta ocasión, se enfrentó al Real Madrid en una final que terminó siendo dramática, perdiendo en la prórroga después de que Sergio Ramos empatara el partido en el último minuto del tiempo reglamentario. A lo largo de los años siguientes, el equipo continuó demostrando su capacidad para competir al más alto nivel en la Champions League. Llegaron nuevamente a la final en 2016, enfrentándose otra vez al Real Madrid y perdiendo en esta ocasión en la tanda de penaltis.

Además de sus apariciones en finales, el Atlético ha sido un contendiente regular en las fases eliminatorias de la competición europea, alcanzando las etapas de cuartos de final y semifinales en varias temporadas.