El Atlético le gana al Barcelona la plaza en el ‘SúperMundial’ de Clubes

Los jugadores del Atlético César Azpilicueta y Mario Hermoso (Juanjo Martín/EFE)

El Barcelona veía en la Champions una oportunidad más allá de la orejona, una posible solución a sus problemas financieros al más corto plazo. Con la segunda y única plaza española que quedaba en juego para el Mundial de Clubes de 2025, el conjunto culé tenía la oportunidad de acompañar al Real Madrid, con su plaza asegurada, en esta competición y embolsar una gran cantidad de dinero que supondría un chute de mejora a la crisis financiera que atraviesa el equipo.

El conjunto de Xavi estaba sumergido en un pulso directo con los hombres de Simeone. Los azulgranas tenían que llegar a la final ganando casi todos los partidos y confiado en que el Borussia Dortmund remontase. El segundo factor se cumplió, pero lo que no esperaban era que esa misma dinámica se diese en su partido en Montjüic, donde un inspirado Luis Enrique dio con la clave para acceder a las semifinales de la Champions League. La otra alternativa para los de Xavi era ganar la Champions, por lo que, ni la primera de las opciones ni la segunda se ha dado.

Imagen publicada por Gianni Infantino, presidente FIFA, de los equipos clasificados hasta el momento para el Mundial de Clubes 2025 (Instagram)

Por su parte, el Atlético de Madrid, pese a la derrota, el equipo rojiblanco marchaba con seis puntos de ventaja sobre los azulgranas, por lo que, después de la noche del martes y los partidos de vuelta de cuartos de final, el Atleti estará en dicha competición en 2025. Esta pérdida de oportunidad para el Barça ha privado al conjunto presidido por Joan Laporta de embolsar tan solo 50 millones por participar, más a lo que podrían haber aspirado en el hipotético caso de haber ganado la competición -100 millones-.

El sistema de puntos de la UEFA reparte dos puntos por victoria, un punto por empate y un punto por pasar de ronda. Los equipos no reciben ningún punto en caso de perder o no pasar de ronda. Además, una de las plazas queda reservada para el campeón de todas las ediciones desde la temporada 2020/21. En caso de empate, la FIFA recoge como principal criterio de desempate el equipo que haya hecho una mejor temporada en el período de clasificación, es decir, las cuatro últimas temporadas.

Una competición como alternativa a los problemas financieros

El Barça quería, y necesitaba, más. El conjunto culé buscaban estar en el Mundial de Clubes, no solo por el prestigio, sino más bien por los ingresos que pueden suponer para la entidad estar en este torneo. En esta pelea, que puso fin después de que el Paris Saint-Germain les arrebatase el billete para las semifinales de la competición europea, el equipo ya había ingresado 10,6 millones de euros por estar en los cuartos. La derrota no solo los ha privado de los 50 millones anteriormente mencionados, sino que, por no estar en las semifinales, dejarán de ingresar otros 12 millones.