Topuria acepta el reto de Holloway: “Tenemos la siguiente pelea”

Ilia Topuria durante el combate ante Alexander Volkanovski (REUTERS).

El UFC 300, celebrado en Las Vegas, fue testigo de una jornada histórica para la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, destacándose por la presencia de 12 campeones en una sola cartelera, prometiendo y entregando un espectáculo sin precedentes para los aficionados. En un evento de tal magnitud, Ilia Topuria, actual campeón de peso pluma de la UFC, fue invitado especial, disfrutando de las peleas desde una posición privilegiada.

Las expectativas eran altas y el evento no defraudó. Alex Pereira retuvo su cinturón de peso semipesado después de un impresionante KO sobre Jamahal Hill, y Weili Zhang salió victoriosa en su defensa del título del peso paja frente a Yan Xiaonan, asegurando la victoria por decisión. Sin embargo, fue el combate por el título BMF (Baddest Mother Fucker) el que capturó la atención de todos, particularmente el espectacular KO de Max Holloway sobre Justin Gaethje.

En un final que ya forma parte de la historia de la UFC, Holloway, con un récord de 26-7, logró un KO contra Gaethje, 25-5, cuando apenas quedaba un segundo restante en el primer asalto. Un derechazo devastador fue el golpe definitivo, aunque una patada giratoria previa fue la que comenzó el deterioro de Gaethje, dejándole la nariz ensangrentada y estableciendo el dominio de Holloway durante el combate por el cinturón ceremonial del título BMF.

Topuria acepta el reto

La reacción del público al increíble final fue de total asombro, incluida la de Ilia Topuria, cuya expresión de sorpresa capturada en el evento se hizo viral en redes sociales. Tras su victoria, Holloway no perdió la oportunidad de dirigir su atención hacia Topuria, desafiando al campeón de peso pluma con palabras que resonaron en el octógono: “¿Quién es el verdadero BMF? Lo he hecho por vosotros, tenía mucho que perder en esta pelea. Quiero al campeón de las 145 libras, quiero a Ilia Topuria. Él está aquí. Me da igual que sea en Hawái, España o donde sea. Estoy en la línea del título”.

Topuria, por su parte, respondió con la serenidad de un campeón, reconociendo el momento de Holloway pero dejando claras sus intenciones futuras: “Tenemos claramente la siguiente pelea, es Max Holloway, hoy es su noche, que la disfrute, porque le toca remar de nuevo. Hablamos de esto en la reunión, nada en concreto, pero si salía victorioso iba a ser el siguiente”.

El panorama de las artes marciales mixtas podría estar presenciando uno de los enfrentamientos más esperados para el UFC 306, que se celebrará en la Sphere de Las Vegas en septiembre de este año. En este caso, Topuria defendería su cinturón de peso pluma. La primera vez que el hispanogeorgiano defendería el cinturón sería fuera de las fronteras nacionales. Adicionalmente, se espera que un evento en suelo español -posiblemente, en el Santiago Bernabéu- forme parte del calendario de la UFC para 2025, lo cual representaría otra oportunidad para que Topuria defienda su título frente a su audiencia local.