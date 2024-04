Alonso obra un pequeño milagro, Sainz mantiene su inercia positiva y Verstappen vuelve a imponer su ley en Suzuka

Fernando Alonso durante la clasificación para el GP de Japón (REUTERS/Androniki Christodoulou).

Cuando llegó la hora de la verdad, Verstappen tenía algo más guardado en la manga. Una décima que le permite salir este domingo con el horizonte despejado, aunque Checo apretó, vaya si lo hizo. Se quedó únicamente a 66 milésimas del neerlandés, que no hizo la vuelta perfecta que tan acostumbrados nos tiene a hacer. “No está mal, podía haberlo hecho mejor”, reconoció por la radio. Pero no importa, los dos RB20 partirán primero y segundo en la carrera de casa de Honda, su suministrador de motores.

Red Bull sacó matrícula de honor en uno de los exámenes más exigentes de la Fórmula 1. Por detrás de ellos reinó la igualdad. Sólo una décima separa al cuarto del octavo. Tan lejos y a la vez tan cerca. Un chispazo, cuatro posiciones. La oposición a Verstappen no existió más allá de Pérez. No por falta de inspiración, Norris, Sainz y Alonso estuvieron sobresalientes, sino por las limitaciones de sus monoplazas, inferiores al del neerlandés. Lando vuela con su McLaren siendo el único piloto no Red Bull que parece plantar batalla en las curvas rápidas.

Duelo entre españoles

Sainz sigue pletórico, lleno de confianza. Vuelve a ganar la batalla a su compañero de equipo, esta vez tan sólo por una décima, pero suficiente para partir cuatro posiciones por delante. Cuarto en lugar de octavo. El español trata de estirar hasta Japón la inercia ganadora de Australia, aunque las peculiaridades de Suzuka, trazado rápido y exigente para la aerodinámica, se cruzan en su camino. También en el de Fernando, que obró otro pequeño milagro al colocar su AMR24 entre los cinco primeros. Saldrá quinto, por detrás de Sainz, al que no supera por milésimas. El asturiano mantiene los pies en el suelo.

“Suelo pensar que es un poco irreal lo que hacemos el sábado y el domingo volvemos un poco a la normalidad. Pero estamos haciendo cronos extremadamente buenas y voy a quedarme con eso, no voy a pensar en negativo de cara a la carrera; voy a disfrutar lo de hoy. Estamos haciendo un trabajo muy bueno los sábados”, explica. El asturiano estrenó en los últimos libres el fondo plano recién llegado de Silverstone. Sus tandas largas fueron algo más positivas, así que para la carrera se espera un punto más del AMR24. “Es difícil de cuantificar, por la noche tendremos todos los datos y podremos valorar la mejora. Ayer tuve el paquete antiguo, hoy el nuevo y ahora cuando miren todos los datos podrán decir en qué curvas tendremos más o menos carga. Pero bueno, me he sentido bien y competitivo, la crono también lo demuestra así. No estoy preocupado por que no sea una mejora, que es siempre un interrogante cuando traes un paquete”, asegura.

“No sé que hacer amigo para ir más rápido, pensaba que ya era una vuelta buena”, llegó a decir Alonso por radio al ingeniero al saberse a décima y media del 4º de Sainz. Sí, he dicho eso por la radio y he hecho una de esas vueltas por encima de las posibilidades y ha salido bien, mientras que en Melbourne en la curva 6, no ocurrió y dañé el suelo. Son de esas vueltas en el límite del bien y del mal que pueden salir cruz y hoy ha salido cara”, confiesa.

“Dijo que no podía hacer mucho más y aún así lo hizo, pero no se si lo sabéis, pero en la radio estaba muy aliviado por hacer 28.6, ha sido muy fuerte, desde luego lo mejor de hoy. Soy optimista para la carera porque tenemos a uno de los mejores pilotos de la historia, lo que es una ventaja. Veremos hasta donde llega”, asegura Krack, jefe de Aston Martin. La carrera de este domingo se augura larga y con mayor peso para la estrategia. En Suzuka no suelen verse carreras abiertas e igualadas, la mecánica tiene más importancia que las manos del piloto.