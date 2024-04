Un exjefe de F1 predice el futuro de Sainz y Alonso en Aston Martin: “No se sorprenda si el año que viene ve un equipo totalmente español”

Los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. (REUTERS/Mark Peterson)

El futuro de los dos pilotos españoles está en juego. Fernando Alonso finaliza su contrato con Aston Martin a finales de temporada, y el asturiano tendrá que decidir si continúa en la F1, si la respuesta es afirmativa, tendría que elegir escudería, bien continuar con los de Silverstone o probar otro monoplaza. Para Carlos Sainz, la situación es muy diferente. El madrileño está obligado, sí o sí, a cambiar de equipo, puesto que los de Ferrari ya anunciaron el fichaje de Lewis Hamilton para la temporada que viene. El buen rendimiento en lo que lleva de temporada -un tercer y un primer puesto- parece que no le va a generar demasiados dolores de cabeza a la hora de recibir ofertas.

En Mercedes se queda una plaza libre, la del heptacampeón que pasará a vestir el mono italiano. Esto ha permitido ver en más de una ocasión durante los primeros GP de la temporada a un Toto Wolff abierto a todo tipo de negociaciones. Se comenzó especulando sobre una incorporación de Alonso, nombre al que después se le sumó el de Sainz. Red Bull es otra de las puertas abiertas y de las hipótesis que resuenan como futuro para alguno de los dos pilotos, que serían compañero de Max Verstappen, quien domina hasta el momento el circuito. A Sainz, además, se le abre la puerta de la entrada de Audi en 2026, más aún con la vinculación de su padre a esta escudería, con la que ganó el último Dakar.

Un ex dueño del mundo de la F1, Eddie Jordan, ha hablado sobre estas posibilidades: “Si Red Bull perdiera a alguien como Max o quisiera reemplazar a Pérez, hay que decir que Carlos sería una de las personas clave”. Sin embargo, Jordan también ha hablado sobre una posible dupla española en Aston Martin: “No se sorprenda si el año que viene ve un equipo Aston Martin totalmente español. Si no hay un lugar para él en Red Bull, se unirá a Fernando en Aston Martin, eso es lo que creo. No tengo pruebas reales, pero es un presentimiento y muy a menudo mi intuición es un poco diferente a la de otras personas. Suena bonito, es muy romántico, ¿no?”

Aston Martin y un coche “difícil de pilotar”

El arranque del curso en la Fórmula 1 no ha sido tan satisfactorio para Aston Martin como el que tuvo lugar hace un año. En 2023, Fernando Alonso, para sorpresa de propios y extraños, fue capaz de enlazar hasta tres podios en las tres primeras carreras de la temporada: no hubo manera de bajarle del tercer puesto. Algo que no ha ocurrido en lo que va de 2024, ya que el mejor resultado del bicampeón del mundo ha sido un quinto lugar, en Arabia Saudí. Lo cual ha llevado a que las expectativas, de alguna manera, se hayan reducido lo suyo en lo que respecta al piloto español y su equipo, con el que termina contrato cuando lo haga la campaña.

El ritmo en carrera del AMR24 no es tan sólido como el que mostró su predecesor en su momento en los primeros compases del campeonato. Aunque el planteamiento de la escudería británica parece ser ir de menos a más a medida que transcurre el Mundial, lo cierto es que la ilusión en torno a Aston Martin dista mucho de ser la que había por estas fechas hace 12 meses. Una realidad que lleva a que se esté empezando a disparar la rumorología en torno al futuro de Alonso, con Mercedes y Red Bull muy pendientes de él y mejor posicionados que nadie a la hora de hacerse con sus servicios de cara a 2025.

Justo antes de que se disputase el Gran Premio de Australia, tan polémico para el asturiano por la sanción que se llevó, la propia web oficial de Aston Martin compartió las impresiones de Mike Krack. El director técnico del quinto constructor de lo que va de competición reconoció que el reto va a ser mucho mayor que el que se superó en el 23. El principal problema a solventar tiene que ver con la conducción, un campo en el que Magic todavía acostumbra a dar muchas lecciones. “Hasta ahora, el coche es un poco más difícil de pilotar que el AMR23, pero siempre se prefiere lo rápido a lo fácil. Lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas es intentar mejorar el monoplaza y el equilibrio para que los pilotos puedan sacarle más partido. Tenemos actualizaciones en camino continuamente, hay muchas cosas por las que ser positivos”, confió Krack.