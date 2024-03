España – Brasil, en directo: amistoso de selecciones hoy, en vivo

45′ DESCANSO. ¡Jugadores a vestuarios! España manda en el juego y en el marcador. Rodri lo inauguró desde los once metros, Dani Olmo puso tierra de por medio tras una gran jugada persona y Rodrygo, tras un fallo de Unai Simón, recorta distancias. Gran primer tiempo de España en general y Lamine Yamal en particular. El futbolista del Barcelona ha sido un quebradero de cabeza constante para Wendell, que no le frenó ni aún teniendo la ayuda de Joao Gomes.