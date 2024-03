Las palabras de Russell que señalan a Alonso por su accidente en Australia: “Frenó cien metros antes en la curva”

El impactante accidente de George Russell en el GP de Australia

George Russell, piloto de Mercedes, sufrió un accidente que le obligó a abandonar la carrera. En la curva 6-7, el británico perseguía de cerca a Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, con neumáticos más frescos que los del español. Sin embargo, Russell perdió el control de su monoplaza, acabando en la grava y rompiendo la suspensión delantera.

La FIA interpretó que la acción de Alonso, que levantó el pie unos 100 metros de lo habitual, frenó ligeramente y bajó una marcha. Aceleró antes de la curva y volvió a levantar. Los comisarios relacionaron la frenada del español en la seis con el error del británico, por lo que penalizaron con 20 segundos al piloto de Aston Martin, que quedó relegado a la octava posición. Además, perdió tres puntos de su licencia -los primeros en los últimos 12 meses-. Esta decisión llegó tres horas después de que el GP hubiese terminado.

“Yo creo que me he ido fuera, y eso es cosa mía. Estaba medio segundo por detrás de Fernando cien metros antes de la curva y de repente se me acercó extremadamente rápido, estaba encima de su caja de cambios”, declaró el piloto británico después del Gran Premio, asegurando que “no sé si tenía un problema o no, iremos a los comisarios para ver esta situación extraña”.

Lo que Russell tenía claro es que Alonso “frenó cien metros antes de la curva, luego volvió a pisar el acelerador y normal”. “Estuve tras él durante muchas vueltas. A medio segundo antes de esa curva. De repente, disminuye la velocidad de manera radical y acelera de nuevo. No me lo esperaba”, declaró el de Mercedes sobre lo ocurrido. “No tengo nada más que decir, estoy decepcionado por terminar la carrera así. No le voy a acusar de nada hasta que vea más datos”, zanjó Russell.

Big impact for George Russell 😮



Good to see the Mercedes man walk away unscathed from this crash 👍#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jsq6RZ1UBS — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

20 segundos para Alonso y octava posición

La FIA calificó esta acción del español como “potencialmente peligrosa”. Así, decidieron añadir 20 segundos al tiempo final de Alonso, lo que le hizo caer a la octava posición, si no que, además, le impusieron una penalización de tres puntos en su licencia. Al término de la carrera, Alonso confirmó que “estaba centrado en lo que tenía delante de mí y no detrás”. “Tenía algunos problemas durante las últimas 15 vueltas en el despliegue de la batería, así que, sin duda, estaba sufriendo un poco en la última parte de la carrera. No puedo centrarme en los coches que tengo detrás, él está bien, aparentemente, ya lo he visto”, añadió.

Una vez conocida la sanción, el asturiano volvió a pronunciarse al respecto, esta vez, en su perfil de X (antes Twitter): “El doble de puntos para el equipo y un mejor ritmo de carrera que el resto del fin de semana nos permitieron cruzar la línea de meta en sexta y séptima posición. Un poco sorprendido por una penalización al final de la carrera sobre cómo debemos abordar las curvas o cómo debemos conducir los coches de carrera. En ningún momento queremos hacer nada malo a estas velocidades. Creo que sin grava en esa esquina, en cualquier otro rincón del mundo nunca seremos siquiera investigados. En la F1, con más de 20 años de trayectoria, con duelos épicos como Imola 2005/2006/ Brasil 2023, cambiar de trazado, sacrificar velocidad de entrada para tener buenas salidas de curva es parte del arte del automovilismo. Nunca conducimos al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva, ahorramos combustible, neumáticos, frenos, por lo que ser responsable de no hacer todas las vueltas iguales es un poco sorprendente. Tenemos que aceptarlo y pensar en Japón, tener más ritmo y luchas por posiciones más arriba”.