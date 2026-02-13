Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Cumbres borrascosas’ a ‘Ruta de escape’

Imagen de 'Cumbres borrascosas'

Este fin de semana no es uno cualquiera. Es San Valentín, o lo que es lo mismo, el fin de semana del amor por excelencia. Siendo así, la gran protagonista de la semana no podía ser otra que una película romántica, pero no es la única que aterrizará en cartelera para seducir a los espectadores. Después de una semana encabezada por la adrenalina de La fiera y el terror de Primate, estos días la tensión se desvanece y entran en juego nuevas historias.

Jacob Elordi y Margot Robbie encabezan esta semana con Cumbres borrascosas en la que también hay lugar para deportes con animales, historias intimistas y thrillers con estrellas de la talla de Chris Hemsworth o Halle Berry. Para que no se diga que en San Valentín falta acompañante.

Cumbres borrascosas

Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero. (Warner Bros)

Margot Robbie y Jacob Elordi no necesitan introducción, como tampoco debería la directora de esta nueva versión de Cumbres borrascosas, Emerald Fennel. La autora de títulos como Una joven prometedora o Saltburn adapta el material de Emily Brontë desde su perspectiva particular, la cual incluye una gran violencia o una banda sonora que corre a cargo de la mismísima Charli XCX. Uno saldrá más o menos enamorado, pero desde luego nada indiferente.

Como cabras

Imagen de 'Como cabras'

Michael Jordan hizo Space Jam, Lebron James hizo Space Jam: Nuevas leyendas y ahora Stephen Curry hace lo propio con Como cabras, una película que sigue la estela de aquellas con animales y, sobre todo, basket. Curry da voz a uno de los personajes mientras que el actor de Stranger Things Caleb McLaughlin, como la pequeña cabra que se abre camino en el mundo del rugebol, un deporte en el que al principio le costará destacar.

Historias del buen valle

'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (Wanda Films)

En el cine español siempre es motivo de celebración que uno de sus grandes cineastas haga una película, y por ello este fin de semana las salas tienen mucho que festejar más allá de San Valentín. El director José Luis Guerín regresa a cines con Historias del buen valle, un documental sobre el barrio del extrarradio de Barcelona conocido como Vallbona, y que mezcla amistad, arquitectura y emigración.

No hay otra opción

Imagen de 'No hay otra opción'

El siempre ingenioso director surcoreano Park Chan-Wook regresa con esta ácida sátira sobre el mundo de las multinacionales y como estas pueden llevar a un hombre aparentemente normal a realizar auténticas atrocidades. Las mismas que se dispone a hacer Man-su (Lee Byung-hun), un hombre que es despedido de su empresa y se pasa varios años y comienza a tramar su propio plan de venganza.

Ruta de escape

Imagen de 'Ruta de escape'

Adaptación de las novelas de Don Winslow Rotos, Ruta de escape cuenta la historia de Davis (Chris Hemsworth), un ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Davis está planeando su mayor golpe, con la esperanza de que sea el último, cuando se cruza en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros con la que se ve obligado a trabajar, y Orman (Barry Keoghan) un ladrón rival que tiene métodos mucho más inquietantes que los de Davis. A medida que se acerca el golpe multimillonario, el implacable teniente Lubesnik (Mark Ruffalo), se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás.