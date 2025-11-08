Hilary Duff explica por qué no salió adelante la nueva serie de ‘Lizzie McGuire’: “Había algunas cosas que no estaban dispuestas a hacer”

Hilary Duff como Lizzie McGuire (Foto: Especial)

A los fans de Lizzie McGuire todavía les duele la cancelación del esperado reboot, un sentimiento compartido por Hilary Duff: “Creo que simplemente no estaban dispuestos a llegar hasta ahí”, reveló la actriz en el pódcast Therapuss, conducido por Jake Shane. Según Duff y declaraciones del equipo del reboot, la decisión de Disney+ de abandonar el proyecto respondió a diferencias en torno al desarrollo de una Lizzie adulta, lo que truncó una serie que ya tenía episodios grabados y era reclamada por una generación entera.

El regreso de Lizzie McGuire fue anunciado en 2019 como parte de la apuesta de Disney+ por revitalizar franquicias juveniles. La presencia de la creadora original, Terri Minsky, y el elenco principal aumentó las expectativas. Sin embargo, apenas dos episodios después de iniciado el rodaje, los desacuerdos entre Minsky, Duff y los ejecutivos de Disney salieron a la luz. En 2020, un portavoz del estudio declaró que la serie debía tomar “otra dirección creativa” y paralizó su desarrollo. Minsky terminó por abandonar el proyecto, confirmando las versiones que hablaban de un callejón sin salida creativo.

“Había diferencias sobre hasta dónde podíamos llevar al personaje y en qué etapa de su vida iba a estar”, contó Duff en el pódcast. Cuando se enfrentó al reto, la actriz se encontraba justo en la edad que tendría Lizzie en la serie: “Estaba tan vinculada emocionalmente a ella. No podíamos hacer de Lizzie una Mary Tyler Moore”, ironizó Duff, mencionando otro icono televisivo que fue revolucionario en su tiempo, aunque bajo estándares de otra época. La actriz relató cómo la intención era abordar la realidad de una joven de treinta años sin caer en lo edulcorado ni en extremos: “No íbamos a mostrarla levantándose y fumando marihuana, pero era una adulta normal... Y creo que Disney simplemente no estaba listo para eso”.

(REUTERS/Danny Moloshok)

Las ideas que tenían en mente

Había otras ideas alineadas con el tono que Minsky y Duff defendieron para un público millennial. El guionista Jonathan Hurwitz, en TikTok, detalló que el piloto del reboot mostraba a Lizzie residiendo en Nueva York y forzada a regresar a casa tras enterarse de una infidelidad, con su versión animada aguardando su vuelta. El personaje de Gordo ya mantenía una relación propia, y Duff confirmó que entre Lizzie y él hubo un reencuentro romántico “que no funcionó”. Más tarde, Lizzie tuvo una historia fugaz con Ethan Craft, un ícono adolescente de la serie original.

La negativa de Disney+ a permitir que Lizzie experimentara el mundo adulto de forma honesta empujó a Minsky y Duff a intentar migrar el proyecto a Hulu, buscando libertad más allá de la calificación PG. A pesar de los esfuerzos, la serie quedó formalmente cancelada en diciembre de 2020, según recordaron Duff y Hurwitz. Para la actriz, la puerta quedó entreabierta: “Creo que hay cosas que simplemente ellos no estaban preparados para mostrar”.

El impacto cultural de Lizzie McGuire se percibe entre quienes formaron parte de la versión original y su público. Jake Thomas, quien interpretara al hermano menor de Lizzie, comentó a People: “Sigo siendo muy optimista, la serie significa mucho para la generación millennial y existe hambre de saber cómo evolucionaron los personajes”. Esta nostalgia y expectativa mantienen viva la conversación sobre un posible retorno en el futuro.

Aunque la serie no llegó a la pantalla, voces como la de Duff y Thomas sostienen la esperanza de que los responsables creativos “descifren cómo lograrlo”, como decía el propio tema musical de la serie. Por ahora, la vida de Lizzie McGuire como adulta sigue siendo un relato pendiente en la televisión, mientras sus actores y fans esperan que la historia algún día continúe.