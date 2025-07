Adiós al santuario de ‘Twin Peaks’ en Madrid por las exigencias económicas: “David Lynch dijo que ni él lo hubiese hecho mejor, pero que tendría que pagar derechos”

Sótano de 'La Estupenda', el bar que homenajea el universo de David Lynch.

Hasta hace poco, ser fan de Twin Peaks en Madrid significaba ser fan del Estupenda. Este bar del barrio de Malasaña llevaba ocho años como uno de los rincones más singulares de la capital, al estar diseñado íntegramente con elementos distintivos de la serie de David Lynch. En su interior, uno podía sentirse como en el interior de ese famoso pueblo de la ficción, tomar un trozo de esa deliciosa tarta de cereza que merendaba el agente Cooper o hasta darse un paseo por la red room (espacio característico de su universo) que este local tenía en su sótano.

En definitiva, el Estupenda Café/Bar era un lugar único en Europa... que ahora dirá adiós a su icónica ambientación después de pasar por una complicada racha económica (con una pandemia de por medio) que ha llevado a que Silvia, la propietaria del negocio, no pueda seguir pagando los derechos. “Es mucho dinero”, lamenta ella en una entrevista con Infobae España. Todavía “con un nudo en el estómago”, trabaja ya en el nuevo aspecto del local. Sabe que hay que pasar página y “quedarse con lo bonito”, pero no puede evitar sentir que concluye una etapa en la que, lo que parecía un sueño hecho realidad, ha acabado convirtiéndose en algo que la deja “muy decepcionada”.

Imágenes del interior del 'Estupenda Bar/Café' cuando homenajeaba a 'Twin Peaks'.

Una “ida de olla” convertida en un fenómeno

En 2017, David Lynch estrenó la tercera y última temporada de Twin Peaks, más de 25 años después del final de la segunda. Fue todo un hito para los fans de una serie que había marcado la televisión de la década de los 90, y que suponía quizá el trabajo más carismático de un director que había asombrado al mundo entero con películas como Mulholland Drive o Terciopelo azul.

La noticia del regreso de la serie, que concluía así la historia del famoso asesinato de Laura Palmer y las investigaciones del agente Cooper, ilusionó a fans de todo el mundo. Sin embargo, si eras de Madrid o visitabas la ciudad, tenías además de celebrarlo de la mejor manera: pasando un buen rato en el bar de Silvia. La idea de convertir el Estupenda en un homenaje a la serie de David Lynch fue de ella. Durante años, esta mujer había alternado su profesión de figurinista (responsable de diseñar y elaborar el vestuario de películas, obras de teatro y otras artes escénicas) con la de trabajar como camarera en el Coconut Bar durante varios años.

Introducción con títulos de la serie "Twin Peaks" (1990), el mayor éxito comercial de David Lynch

“El Coconut se pone en traspaso en 2017, a la vez que sale la tercera temporada”, recuerda Silvia en una entrevista por teléfono con Infobae España. “Yo soy super fan de Twin Peaks y, a la vez que la estoy viendo y me maravilla, empiezo a imaginarme el bar decorado. Todo estaba en mi cabeza, se dieron las cosas bien y lo cogí con otro chico y lo hicimos”. Utilizando sus habilidades para diseñar y recrear ambientes, se puso manos a la obra. Al principio, pensó que su idea había sido “una ida de olla” y no sabía, ni siquiera, si podría hacerlo o la “crujirían” a derechos y no lograría recuperar el dinero invertido (que no fue poco) en la reforma. “También pensaba: ‘¿a quién le va a gustar esto?“.

Sin embargo, ocurrió justo lo contrario: el Estupenda Bar no solo se llenó durante los primeros años, sino que se convirtió en un lugar de culto para los adeptos de Twin Peaks y el mundo del cine y la televisión. “Facturé muchísimo el primer año, empezó la gente a moverlo por Instagram, gente del mundo del cine y de diferentes partes del mundo”. Tuvo entre sus clientes, incluso, a gente de la serie, como una operadora de cámara que había trabajado en el rodaje de la tercera temporada. “Yo no utilizaba mucho Facebook, pero un día lo abrí y descubrí un mensaje de un tal Kenneth Phillips”, recuerda. “Me dijo que era muy amigo de todos los actores de la tercera temporada y que me podía poner en contacto con muchos de ellos”.

Imágenes del interior del 'Estupenda Bar/Café' cuando homenajeaba a 'Twin Peaks'.

La reacción de David Lynch al conocer el ‘Estupenda’

Fue así como Silvia acabó conociendo a la cantante recientemente fallecida Rebeca del Río, que puso su voz al servicio de la música de la tercera entrega de la serie. Visitó el bar mientras realizaba una gira por Europa e inició una amistad con Silvia gracias a la que el Estupenda vivió uno de sus momentos álgidos: un concierto de esta artista que, además de figurar en las melodías recordadas por los fans de Twin Peaks, puede escucharse también en Mulholland Drive.

Fue Rebeca quien puso finalmente en contacto a Silvia con la mente que creó todo ese mundo y le mandó un vídeo del bar a David Lynch. “Él descubre mi bar y alucina”, rememora. “Dijo que ni él mismo lo hubiese hecho mejor... pero que tendría que pagar derechos”. Fue, de este modo, el propio creador y director de la serie quien alertó a la ABC, cadena de televisión que tenía los derechos de la serie, la cual empieza a reclamarle a Silvia una parte de sus ganancias. “Tengo que hacer un contrato para tener una licencia, así que desde 2019 empiezo a pagar derechos”.

Imágenes del interior del 'Estupenda Bar/Café' cuando homenajeaba a 'Twin Peaks'.

Cuando comenzaron los problemas

A cambio de poder seguir luciendo este aspecto, Silvia tuvo que empezar a dar el 3% de todos los ingresos que tuviera el bar. “Es mucho dinero, pero lo pagué durante cinco años”. Si los ingresos hubieran sido los del primer año, quizá hubiera podido mantener la ilusión de algo que, insiste, había “única y exclusivamente por amor y por ilusión”. El problema fue cuando llegó la pandemia, y con ella el cierre y posterior etapa de ‘nueva normalidad’ que, en el caso del Estupenda, no hizo sino vaciar la caja registradora y empezar a aumentar las deudas.

“La gente ya no entraba a los bares, costó mucho arrancar”. Silvia llegó incluso a organizar un crowdfunding para intentar remontar el negocio. “Y, con los pies en la tierra, traté de hablar con esta gente para ver que me ofrecían”. Desde Estados Unidos, le comentaron que le enviarían merchandising y que incluso recibiría la visita de actores para promocionar el local. “Nunca pasó nada”. Tras la muerte de Lynch, Silvia dijo basta y tomó la decisión. “Me harté de pagar dinero porque no lo tengo, y no soy un Starbucks ni una gran empresa... ellos sí lo son".

Aún así, tras la muerte del creador de la serie, Silvia no dudó ni un segundo en rendirle un último homenaje. Compró flores y contrató un servicio de catering para organizar un funeral americano, construyendo quizá uno de los momentos más inolvidables de la historia del bar. “La cola daba la vuelta a la calle, y hasta vinieron unos músicos a tocar, parecía el rastro de la gente que había”. En el altar del sótano, donde desde el principio reposaba el cuadro de Laura Palmer, la gente comenzó a dejar flores y cajetillas de tabaco (Lynch era un fumador empedernido) en el altar. “Entre eso y lo de Rebeca, fue como una señal de que tocaba empezar otra cosa”.

Imágenes del interior del 'Estupenda Bar/Café' cuando homenajeaba a 'Twin Peaks'.

La nueva vida del ‘Estupenda’

2025 será el año en el que el Estupenda dijo adiós a Twin Peaks, pero no será ni el del fin del negocio de Silvia ni el de una despedida del mundo del cine. Aún con deudas por pagar y con un año y medio de contrato todavía, Silvia afirma que quiere “disfrutar de todo lo que me quede con el bar”. “Un bar cinéfilo lleno de películas maravillosas”, que irán desde el cine de terror al costumbrista.

Una nueva reforma ha cambiado el aspecto del Estupenda, que ahora rendirá homenaje a toda una serie de títulos del cine de la década de los 70: tanto español como italiano o estadounidense. “Estoy rindiendo culto a muchas joyas que muy pocos conocen”, avisa. Eso sí, advierte que no moverá “ni un mueble, ni un sillón” del local porque no tiene dinero para hacerlo. “El espacio va a ser exactamente igual, pero sin cuadros de Twin Peaks, ni con la carta que rendía homenaje a la serie ni estatuas ni palas”.

Los nuevos cocktails 'cinéfilos' del Estupenda Bar.

Con la misma ilusión con la que empezó el negocio, y una buena dosis de imaginación, Silvia ha diseñado nuevos cócteles en los que se hará referencia con el nombre a los títulos que el bar homenajea, y hasta ofrecerá un helado de yogur basado en The Stuff, película donde el mundo cae bajo la adicción de un producto similar. “He comprado unos vasos, le voy a poner la pegatina y se llamará de la misma forma”. Para aquellos fans de la película con gusto por el coleccionismo, se podrán llevar también el vaso.

Estas son solo algunas de las novedades que traerá el nuevo Estupenda, que completará su transformación el próximo mes de septiembre. Para entonces, Silvia espera haber pasado ya “el duelo” que la acompaña ahora después de mucho tiempo intentando mantener el proyecto que tanta ilusión le hizo en un principio. “No quiero saber nada de ellos durante un tiempo”, reconoce, y termina: “Me siento dolida, aunque agradecida a la vez porque ha sido una cosa increíble. Así que, cuando se acabe esta etapa de dolor, lo curaré, lo sanaré y Twin Peaks podrá volver a ser mi serie favorita”.