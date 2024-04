Kyle MacLachlan afirma que Twin Peaks nunca debería tener un reboot

Kyle MacLachlan en Twin Peaks

En el vasto panorama televisivo de los años 90, donde brillan obras maestras como Los expedientes secretos X (The X-Files) y Los Soprano (The Sopranos), Twin Peaks se erige como un hito inolvidable. La serie, creada por David Lynch (Cabeza borradora) y Mark Frost (On the Air), debutó el 8 de abril de 1990, dejando un legado perdurable en la historia del entretenimiento.

Recientemente, Kyle MacLachlan, reconocido por su papel como el carismático Agente Cooper, ha expresado su firme oposición a cualquier intento de reiniciar la serie. En un contexto donde los reboots y las secuelas inundan la industria del entretenimiento, MacLachlan declaró: “Creo que no querría ver eso y creo que nadie debería intentarlo... Es como decir: ‘No toques eso’, pero lo hacen, no pueden evitar poner su mano en la estufa de nuevo. Ese es el problema.”

Al reflexionar sobre el legado de Twin Peaks, el actor subrayó su participación en el proyecto debido a su admiración por Lynch, comentando: “Todos [el elenco] reconocimos lo extraño que era Twin Peaks. No pensábamos que iría más allá de ‘una vez y listo’ y pensábamos que podría convertirse en una película de la semana, pero dijimos que teníamos que ser parte de ello porque es David Lynch.”

Captura de Twin Peaks

La serie, que giraba en torno al misterioso asesinato de Laura Palmer (interpretada por Sheryl Lee) en el apacible pueblo de Twin Peaks, atrapó a audiencias de todas partes del mundo. Con la intriga como telón de fondo, el Agente Cooper y el sheriff local se adentraron en un universo de secretos oscuros y peculiaridades desconcertantes. Además de sus tres temporadas, la serie se expandió a través de libros y una película titulada Twin Peaks: Fuego camina conmigo (Twin Peaks: Fire Walk with Me - 1992), que exploraba los últimos días de Laura Palmer.

Aunque no hay señales de un posible reinicio, los fanáticos podrán ver a Kyle MacLachlan en la próxima superproducción de Prime Video, Fallout, a partir del 11 de abril. La serie, basada en la icónica franquicia de Bethesda, se desarrolla en un mundo post-apocalíptico donde los sobrevivientes emergen de bóvedas subterráneas para enfrentarse a un paisaje lleno de peligros mutantes.