Quién es Luisgé Martín, el escritor más polémico del momento por su libro sobre José Bretón: icono de la literatura ‘gay’, activista del PSOE y director del Cervantes de Los Ángeles

Bella Ramsey, de ‘The Last of Us’, revela cómo le diagnosticaron autismo en el rodaje de la serie: “Resulta increíblemente útil para la actuación” La actriz ha revelado en una entrevista cómo el descubrimiento fue gracias a un miembro del equipo

‘Friends: The One in Madrid’: la exposición en la que puedes convertirte en personaje de tu sitcom favorita por un día IFEMA abre sus puertas a una de sus exposiciones más ambiciosas, la que permitirá a sus visitantes volver a los lugares que frecuentaron Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Rachel y Ross