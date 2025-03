Javier Ruiz Caldera estrena ‘Wolfgang (Extraordinario)’, la historia de un niño huérfano y prodigio: “Está muy bien Marvel pero nuestros hijos también pueden ver películas que hablen de temas más profundos”

Tráiler de 'Wolfgang'

A Javier Ruiz Caldera lo hemos visto dirigiendo comedia, acción, cine de superhéroes o terror. Él es el responsable de películas que nos llevan de Spanish Movie a 3 bodas de más, pasando por Promoción fantasma o Anacleto, agente secreto y Superlópez. Ahora, cambia de registro en Wolfgang (Extraordinario), una película familiar (producida por Telecinco Cinema) que está basada en la novela de Laia Aguilar del mismo nombre que se ha convertido en una lectura imprescindible dentro de la literatura juvenil contemporánea.

El protagonista de esta historia es Wolfgang (como Mozart), un niño de diez años que acaba de perder a su madre después de haberse criado solo con ella, sin la presencia (o incluso el mero conocimiento) de su progenitor. El pequeño tiene algunas particularidades: tiene altas capacidades (va dos cursos adelantado y es un virtuoso del piano) y ha sido diagnosticado de TEA, un trastorno del espectro autista, por lo que necesita llevar unas rutinas estrictas para no sentirse desubicado.

“Yo leí la novela y me pareció que nunca había visto una historia así en el cine. El caso es que se me quedó una emoción ahí dentro metida, que es algo que no me suele pasar y tuve la intuición de que podría convertirse en una película. Creo que ha sido la primera vez que todo surgió de una manera muy orgánica y rápida, y el mérito lo tiene los temas que se tratan y sobre todo, la originalidad con la que se abordan”.

Cómo hablar del duelo o la salud mental a los niños

A Javier Ruiz Caldera le da la sensación de que este tipo de cine corresponde más a la tradición francesa (o norteamericana, véase títulos como Wonder), a la hora de tratar cuestiones importantes y profundos con una cierta ligereza. Y es que en Wolfgang (Extraordinario) se abordan cuestiones como la salud mental, la pérdida, el duelo y todo a través de la mirada de un niño que asiste al derrumbe de su entorno sin que nadie le explique de forma cercana qué es lo que ha pasado.

Javier Ruiz Caldera dirige a Miki Esparbé y al pequeño Jordi Catalán en 'Wolfgang (Extraordinario), una producción de Telecinco Cinema que distribuye Universal Pictures

“En muchas ocasiones hablar de algunos tabúes resulta incompatible con hacer una película de corte familiar, y yo creo que es importante generar una conversación con nuestros hijos con respecto a asuntos que en ocasiones pueden resultar incómodos. A veces tendemos a ‘sobreprotegerlos’ y crecen con dudas que es mejor despejar cuando les afecten de manera directa. Está muy bien llevarlos a ver películas de Marvel, pero también se les puede ofrecer contenidos un poco más profundos”.

El director reconoce que si ha cambiado de registro es porque no quiere repetirse. “Siempre intento buscar algo diferente que me estimule como creador. Por eso no hago ‘remakes’ ni secuelas, porque me interesa explorar otros terrenos que no he transitados. Evidentemente, siempre se me relaciona con la comedia, pero está bien intentar buscar otros mimbres que nos lleven de la sonrisa a la lágrima a través, no sé, de la ternura. Creo que pertenezco a una generación de directores que hemos hecho mucha comedia (menciona, por ejemplo, a Borja Cobeaga) y que ahora queremos explorar nuevos territorios. No quiero seguir haciendo lo mismo aunque funcione muy bien, porque eso para mí no tendría ningún sentido como director”.

La primera película de Javier Ruiz Caldera en catalán

Wolgang (Extraordinario) también es la primera película de Ruiz Caldera hablada en catalán. “La mayor parte de mi cine transcurre en Barcelona, sobre todo en la parte del Baix Llobregat, que es donde vivo y la que más me gusta. Pero nunca había hecho nada en catalán porque, es verdad que mis películas tienen un presupuesto elevado y, hasta ahora, las películas en catalán, como cualquier lengua cooficial, contaba con menos recursos. Afortunadamente ahora se están dando otras circunstancias y se están promoviendo medidas para apostar por el cine en catalán no solo de autor, sino también de carácter comercial. Cuando estaba preparando esta película también apareció Casa en Flames y fue muy ilusionante ver cómo el público respondía y eso es fundamental para que haya una industria sana en lengua catalana”. Eso sí, el público podrá ver Wolfgang (Extraordinario) en versión original y también doblada al castellano.

Las relaciones paterno-filiales son uno de los temas que atraviesan 'Wolfgang (Extraordinario)', de Javier Ruiz Caldera (Telecinco Cinema)

La película está protagonizada por Miki Esparbé, que ha demostrado ser uno de los mejores actores de su generación y que ya había trabajado con Ruiz Caldera en Malnazidos y en Un hombre de acción. El intérprete encarna a un padre que ha estado ausente durante toda la infancia de su hijo y que ahora tendrá que aprender a cuidar a alguien que no sea él mismo. A su lado, encontramos al pequeño Jordi Catalán (al que vimos en La última noche en Tremor) y que se convierte en el gran descubrimiento de la película. “Tenía claro que no podía ponerme a imaginar la película hasta que no encontrara a Wolfgang. Hicimos un casting muy extenso y llegamos a ver a más de 700 niños hasta que apareció Jordi, con esa mirada, esa fotogenia y ese sentido del humor. A partir de se incorporó al proyecto todo fluyó, porque además tenía una química estupenda con Miki”.

En el reparto también encontramos a Anna Castillo, Nausicaa Bonnín, la veterana Àngels Gonyalons y Berto Romero, una presencia constante en el cine de Ruiz Caldera (ambos son muy amigos) y con el que trabajó en su serie como creador, El otro lado, de Movistar Plus+.

Al director también le interesaba hablar de la paternidad, ya que él mismo es padre de dos niñas. “En los últimos años hemos visto películas interesantísimas sobre la maternidad, de cómo se gestiona el trabajo y la conciliación, y creo que pertenezco a una generación de padres que estamos aprendiendo los nuevos roles de masculinidad o la asunción de responsabilidades en las tareas de crianza. Así que es normal que eso también se refleje en las ficciones. También creo que nos comunicamos de manera distinta con nuestros hijos, que es algo que también aparece en la película y que es contrario a la generación anterior, donde lo mejor era no hablar de los problemas, como no existieran”.